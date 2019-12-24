Поработаем в субботу: Госдума о выходном 31 декабря 2020 года

В следующем году Госдума может принять законопроект, согласно которому 31 декабря будет оставаться выходным, но количество рабочих дней при этом сохранится. Глава думского комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов, один из авторов инициативы, предложил в беседе с «Газетой.Ru» объявить в 2020 году рабочим днем субботу, 26 декабря. Он также отметил, что перенос можно осуществить и за счет других месяцев, но не в ущерб майским праздникам и январским каникулам.

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«Работа над законопроектом начата и будет продолжена в следующем году. В этом году законопроект принять бы не успели, но одновременно с этим мы направили письмо в правительство. Правительство могло внести изменения в проект постановления и сделать перенос в рамках своих полномочий, но почему-то решило этого не делать», — пояснил Нилов.

Для принятия инициативы потребуется определенное время, признал Нилов.

«Наша инициатива еще не была рассмотрена, исходя из того, что это документ совместного ведения, он должен в обязательно порядке быть разослан в регионы и на него требуется официальная позиция правительства. Так как это поправки в трудовой кодекс, для их принятия требуется время», — сказал депутат.

В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. По мнению Ярослава Нилова, есть все шансы на то, что законопроект, предполагающий перенос выходного на 31 декабря при сохранении количества рабочих дней, пройдет.

«С учетом поддержки Совета Федерации и профильного комитета Совета Федерации, и, в целом, мы видим, как позитивно на это реагируют граждане, мы слышали позицию президента во время его пресс конференции ежегодной, полагаю, что все основания для того, чтобы это было реализовано в следующем году, уже есть», — указал глава думского комитета по труду и социальной защите.

В конце ноября с идеей о выходном 31 декабря, выступила группа депутатов от ЛДПР. Авторы законопроекта считают, что перенос позволит работникам и работодателям более рационально распоряжаться рабочим временем, а также будет способствовать соблюдению «баланса интересов» между работниками, работодателями и профсоюзами.

Эту идею уже тогда поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Минтруде, однако, заявили, что для реализации инициативы не хватит времени.

«Правительство обычно в октябре принимает решение о переносе [выходных] на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Централизованное решение просто принять невозможно», — пояснил 28 ноября министр труда и соцзащиты Максим Топилин, отметив, что каждый работодатель может самостоятельно сделать 31 декабря выходным.

Российский лидер в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции также назвал логичным объявление 31 декабря выходным днем, уточнив при этом, что подобное решение, возможно, не стоит принимать в спешке.

«В принципе, это, на мой взгляд, логично, конечно, — заявил Владимир Путин. — Нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года? Я не знаю. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом».

24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко снова заявила, что в следующем году 31 декабря следует сделать выходным днем на законодательном уровне. При этом, по ее мнению, количество рабочих дней стоит сохранить.

«Коллеги, нам надо экономикой заниматься, нам надо работать. У нас много выходных дней, где-то сократить на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней. Я буду голосовать за», — добавила Матвиенко.

Сенатор отметила, что для большинства россиян 31 декабря и так «полурабочий день».

«Люди практически 31 [декабря] уже реально не работают. Конечно, женщины в первую очередь считают, что это неправильно. Раз семейный праздник, то и семейная подготовка к празднику: каждый должен знать свои обязанности: что будет делать папа, что будет делать мама, что будут делать дети. Совместно украсить елку, наготовить всего вкусного, чтобы потом целую неделю еще есть и оливье, и под шубой, и все остальное. Поэтому я, конечно, за то, чтобы 31 декабря был выходным днем», — поделилась Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы парламента.

Спикер Совфеда также отметила, что многие работодатели объявили 31 декабря выходным днем, а в некоторых регионах сотрудники выйдут на работу в субботу вместо дня накануне Нового года.

Дискуссия о целесообразности объявления последнего дня года выходным разгорается не в первый раз. В 2014 и 2015 годах, когда Новый год выпадал на будние дни, подобное обсуждение также велось, однако Госдума не поддержала перенос. В последующие годы 31 декабря либо объявлялось нерабочим днем, либо и так приходилось на выходные.

В некоторых российских регионах 31 декабря стал выходным днем в этом году. Это, однако, касается только сотрудников бюджетных учреждений.

Соответствующие распоряжения уже в этом году дали главы Магаданской, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей, Якутии, Ненецкого автономного округа, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калининградской, Свердловской и Волгоградской областей, Хакасии, Карелии, Томской, Курганской, Псковской, Брянской областей, Удмуртии и Крыма.

Причем в Мурманской области сотрудники бюджетных организаций будут отдыхать в предновогодний день в счет рабочей субботы, 28 декабря.