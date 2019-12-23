Прекратите вмешательство: в США рассказали про «санкции из ада»

США откажутся от своих «санкций из ада» против России, если Москва прекратит «вмешательство» во внутренние американские дела и «агрессию» против Украины (которые якобы имеют место) — об этом заявили сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес.

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Члены сената прописали данные поправки в законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), передает РИА «Новости».

Так, отмечается, что Госдеп и глава Национальной разведки в течение 45 дней после вступления в силу закона и затем каждые 90 дней должны будут направлять доклады о том, подтверждаются ли факты, указанные в тексте законопроекта. Если факты не подтвердятся, произойдет снятие санкций.

Тремя днями ранее в Белом доме выступили против введения новых антироссийских мер, которые ранее стали известны как «санкции из ада». Один из представителей Госдепартамента США написал письмо на 22 страницах и направил его высокопоставленному члену Сената, писало издание The Daily Beast.

Чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа «решительно выступает против» законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.

Автор считает, что законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который днем ранее одобрили в комитете по международным отношениям американского сената, нанесет вред европейским союзникам США, а также может ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против России.

Кроме того, чиновник уверен, что эти санкции могут также нанести вред различным рынкам: «глобальным энергетическим, сырьевым, финансовым и другим». Помимо этого, член Госдепа пишет, что эта инициатива, которая была представлена еще летом прошлого года, ставит под удар «почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией».

Эти ограничения, уверен представитель власти, могут навредить и банкам США, которые работают в России.

Ранее о том, что законопроект может привести к непредвиденным последствиям для американского бизнеса, сказал председатель профильного комитета сената США Джим Риш. Как передает Bloomberg, на заседании 18 декабря он заявил членам сената, что американский лидер наложит вето на такой документ.

Против «санкций из ада» в отношении России выступили Американская торговая палата и Американский институт нефти. Эти ведущие отраслевые американские ассоциации предупредили сенаторов о том, что ограничительные меры нанесут сильный урон всему американскому бизнесу и бизнесу их союзников. Таким образом, считают в ассоциациях, документ идет вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов.

Санкции, предусмотренные законопроектом DASKA, направлены против суверенного долга России, политических деятелей и крупных бизнесменов страны, а также банков и инвестиций во внутренние проекты и зарубежные энергетические проекты РФ.

Этот документ был вынесен на рассмотрение членов профильного комитета американского сената в среду, 18 декабря. За его принятие проголосовали 17 членов подразделения, «против» выступили пять человек, сообщает Bloomberg. Теперь этот законопроект предстоит рассмотреть всему сенату.

Между тем Москва не оставит без ответа санкции США против «Северного потока — 2». Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае подобные шаги [санкции] не остаются без взаимности, — подчеркнул Песков. — Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам».

Проработать ответные меры уже поручил кабмину премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности», — указал премьер.