«Изменил мнение о России»: в чем ошибался Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибался насчет «перезагрузки» отношений с Россией, предполагая, что это возможно сделать. Так Джонсон ответил на вопрос журнала The Spectator, приходилось ли ему менять когда-либо свое мнение.

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«Я изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я действительно думал — как, полагаю, и многие премьер-министры и министры иностранных дел до меня — что мы можем начать с ней заново. Что это великая страна, вместе с которой мы сражались с фашизмом.

Очень, очень прискорбно, что я ошибался», — сказал британский политик.

Двумя днями ранее Джонсон отмечал, что надеется на улучшение российско-британских отношений, как и другие западные политики, но «это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы [с Россией]», передает эстонский портал ERR.

«Я оптимист, но сталкиваюсь с реальными проблемами, пытаясь продвинуть наши отношения вперед», — обратил внимание премьер.

В связи с этим премьер-министр Великобритании вспомнил про инцидент в Солсбери, когда весной 2018 года были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Джонсон пояснил, что тогда же возникли проблемы в диалоге с российской стороной.

Это происшествие действительно спровоцировало международный скандал. В Лондоне придерживаются мнения, что к случившемуся причастна Россия. Были даже названы имена предполагаемых виновников. По мнению британских правоохранителей, это Александр Петров и Руслан Боширов. Вместе с тем британская сторона не предоставила никаких явных доказательств вины России в отправлении и игнорировала предложение Москвы провести совместное расследование дела.

12 декабря в Британии прошли досрочные выборы в парламент страны. На них с большим отрывом победила Консервативная партия, лидером которой является Борис Джонсон. Благодаря таким итогам голосования консерваторы смогли сформировать правительство, не прибегая к созданию коалиции. Теперь у них есть высокие шансы на проведение через парламент любых предложенных ими законопроектов.

На следующий день стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с этим событием, отправив ему телеграмму.

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента», — приводит пресс-служба Кремля текст поздравления с назначением на пост премьер-министра.

Путин пожелал Джонсону успехов в столь ответственной деятельности во главе правительства Великобритании, а также крепкого здоровья и благополучия.

Спустя несколько дней, отвечая на вопросы журналистов на большой пресс-конференции, Путин назвал причину, по которой Борис Джонсон победил на досрочных выборах.

«То, что в Великобритании происходит. Можно поздравить господина Джонсона. Он оказался победителем. И он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе. Он победил. Я так понимаю, он намерен реализовать все свои планы в отношении этого Brexit», — сказал глава российского государства.

Новый глава правительства Британии хочет внести на рассмотрение в парламенте соглашение об условиях выхода страны из ЕС (Brexit). К тому тексту, который уже есть, он, как предполагается, добавит один пункт. Премьер намерен законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit далее конца 2020 года. Сейчас, когда в парламенте в абсолютном большинстве находятся тори с перевесом в 80 голосов, Джонсон может рассчитывать на быстрое и беспроблемное принятие документа в любом виде.

Что касается российско-британских отношений: в Госдуме ранее отметили, что победа Консервативной партии навряд ли приведет к радикальным изменениям в диалоге Лондона и Москвы. Такого мнения, в частности, придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что «не стоит ждать серьезных изменений на российском направлении от политики нового кабинета министров Джонсона».

«Хотя нам бы хотелось более конструктивных взаимоотношений, в том числе и по линии межпарламентского диалога», — приводит его слова РИА «Новости».