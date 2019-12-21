«Проблема Байдена»: как демократы выбирают антипод Трампа

Демократы на этой неделе провели последние дебаты потенциальных кандидатов на пост президента в уходящем году. Прения прошли в Лос-Анджелесе 19 декабря, в них приняли участие всего 7 претендентов, хотя изначально в борьбу вступили более 20 кандидатов.

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Телевизионные предвыборные дебаты демократов стартовали более чем за год до выборов — летом 2019-го. Из-за большого числа кандидатов первые два этапа прений пришлось разделить на несколько дней, в ходе которых на сцену выходили по 10 человек.

Однако, начиная с третьих дебатов, число претендентов сократилось вдвое из-за специальных правил. Дело в том, что каждый кандидат от демократов должен выполнить определенные требования для участия в прениях.

К примеру, чтобы поучаствовать в первом раунде кандидаты должны были преодолеть отметку в 1% поддержки в трех опросах на национальном уровне, а также получить пожертвования как минимум от 65 тыс. уникальных доноров. К шестым прениям претенденты уже должны были получить не менее 4% поддержки в четырех разных опросах и пожертвования от 200 тыс. уникальных доноров.

Основная цель дебатов демократов — отсеивание кандидатов.

«К каждым последующим дебатам повышается уровень поддержки и одобрения кандидатов, необходимый для их участия в прениях. В следующем году этот процесс, как и отсев, будет продолжен», — указал в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Таким образом, список участников дебатов постепенно уменьшался с каждым месяцем, а многие претенденты выходили из гонки. В настоящее время из 25 желающих составить конкуренцию Трампу осталось всего 15 кандидатов.

Главными претендентами стали бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Согласно данным RealClearPolitics, бывшего вице-президента поддерживают 27,8% избирателей из Демократической партии, на втором месте идет Сандерс с 19,3%, а замыкает тройку Уоррен --15,2%.

Остальные кандидаты набрали менее 10%, но больше всех к лидерам приблизился мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич с 8,3% поддержки респондентов. Также стоит упомянуть медиамагната Майкла Блумберга — он включился в гонку лишь в конце ноября, но уже имеет 5-процентный рейтинг одобрения у демократов.

«Насколько Блумберг будет популярен за пределами Нью-Йорка это большой вопрос, я думаю никто не знает этого. Он весьма специфический политик, у него была масса решений, за которые его неоднократно критиковали. В том числе за довольно жесткое отношение к мигрантам в Нью-Йорке», — отметил Рогулев.

Блумберг отдавал известное распоряжение о правах полиции — разрешив им обыскивать и требовать документы у людей, которые кажутся им подозрительными, добавил эксперт, так что вряд ли экс-мэр Нью-Йорка станет суперпопулярным героем.

Прения демократов еще в ходе первого раунда обозначили основные вопросы, которые обсуждались на всех последующих дебатах. Речь идет об изменении системы здравоохранения, контроля над оружием, внешней политики США, о проблемах климата, реформе образования и ситуации вокруг расизма. При этом абсолютно все эти темы были связаны с Трампом — в ходе дебатов кандидаты зачастую использовали вопросы для критики действий президента США.

Начиная с октября — четвертых прений — основное внимание во время дебатов было сосредоточено на процессе импичмента в отношении Трампа. Разбирательство в палате представителей против президента организовали именно представители Демократической партии, так что и потенциальные кандидаты не могли обойти его стороной.

Однако сам импичмент негативно отразился на позиции лидера гонки — Байдена. В октябре, согласно опросу Quinnipiac University, бывший вице-президент США упал на вторую позицию, заручившись поддержкой 27% избирателей. Первое место же перешло к Уоррен, которая набрала 30%, а Сандерс занимал третью позицию с результатом в 11%.

Процесс импичмента был запущен из-за анонимной жалобы сотрудника разведки, который якобы уличил Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Трамп требовал от своего коллеги начать расследование против компании Burisma и члена правления фирмы — сына Байдена — в обмен на финансовую помощь Украины.

Сам Трамп отрицает обвинения в давлении на Зеленского, однако не факт самой просьбы. По мнению президента, Байден-старший шантажом заставил Киев прекратить уголовное дело против связанной с его сыном фирмой в 2015 году.

К заключительным дебатам 2019 года Байден смог реабилитироваться и вновь возглавить гонку среди демократов, однако расследование против Трампа еще не завершено. Палата представителей 18 декабря выдвинула в отношении президента обвинения по двум пунктам — злоупотребление властью и препятствование расследованию — и теперь процесс должен перейти в сенат.

Это представляет опасность для Байдена, так как большинство в сенате принадлежит сторонникам Трампа — республиканцам. Представители партии не раз отмечали, что собираются не только оправдать президента, но и устроить допрос Байдену и его сыну.

«Юрист Трампа [Руди Джулиани] посетил несколько стран, в том числе Украину, собрал документы о коррупции в этой стране, в которой участвовали представители семейства Байденов. Даже если не будет импичмента, эта информация выстрелит в нужное время», — утверждает Рогулев.

Байдену не поздоровится и трудно будет сохранять «невинность» — отбрасывать все обвинения, подчеркнул эксперт, политик в данный момент находится в достаточно шатком положении.

Тем не менее, кандидат от Демократической партии на пост президента будет определен летом 2020 года, до этого потенциальные претенденты проведут еще шесть телевизионных дебатов. Сложно прогнозировать, кто именно займет место противника Трампа на президентских выборах, однако вероятно им станет один из лидерской тройки — Байден, Уоррен, Сандерс.