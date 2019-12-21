«Умный как черт»: что на Западе говорили о Сталине

Об Иосифе Сталине были сказаны тысячи слов. В его адрес звучали и звучат и здравицы и проклятия. Отношение к «вождю народов» у многих мировых лидеров менялось не один раз, однако во время войны союзники преимущественно отзывались о нем положительно.

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«Выражаясь простым языком, я отлично поладил с маршалом Сталиным. Этот человек сочетает в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство юмора. Думаю, душа и сердце России имеют в нем своего истинного представителя. Я верю, что мы и впредь будем отлично ладить и с ним и со всем русским народом», — говорил о Сталине американский президент Франклин Делано Рузвельт по окончании Тегеранской конференции в 1943.

Вымысел и правда

Аналогичные слова о Сталине произносил и британский премьер Уинстон Черчилль. Вот как он охарактеризовал советского лидера по итогам их первой встречи, выступая в палате общин 8 сентября 1942 года:

«Большой интерес вызвала у меня встреча с Премьером Сталиным. Главной целью моего визита было установление таких же отношений полной уверенности и совершенной открытости, которые я выстроил с Президентом Рузвельтом… Большой удачей для России в ее агонии было оказаться под началом этого великого, закаленного военачальника… Что наиболее важно, это человек с тем спасительным чувством юмора, которое так важно для всех людей и всех наций, но в особенности для великих людей и великих наций. Сталин также произвел на меня впечатление своей глубокой и хладнокровной мудростью и полным отсутствием любых иллюзий. Я думаю, что я дал ему почувствовать, что в этой войне мы добрые и верные товарищи — но это, в конце концов, такая вещь, которая доказывается не словами, а делами».

Любопытно, что Черчилль никогда не произносил приписываемой ему речи о Сталине, якобы имевшей место в 1959 году во время парламентского выступления. Эта речь с известной цитатой «принял Россию с сохой, а оставил с ядерной бомбой» — плод позднего вымысла апологетов Сталина. Черчилль в 1959 году уже не был премьер министром, а за несколько лет до этого выступил со знаменитой «Фултонской речью». В ней он подверг советский режим жесткой критике и вызвал гнев Сталина.

Уважительно о Сталине отзывался и президент США Гарри Трумэн, который в одной из бесед со своими подчиненными, назвал его «честным и умным как черт».

«Мне нравится старый Джо Сталин. Он хороший парень, но он пленник Политбюро. Он бы пошел на определенные соглашения, да они ему не дают», — отзывался он о Сталине в 1948.

При этом, как вспоминает в своих мемуарах об отце дочь Трумэна Маргарет, президент США не боялся вступать в дискуссию со Сталиным, хотя делал это в достаточно уважительном тоне. Во время переговоров на Потсдамской конференции, где обсуждался вопрос об устройстве мира после войны, Трумэн пытался убедить советского лидера рассмотреть вопрос послевоенного судоходства.

Однако Сталин считал эту тему второстепенной и к неудовольствию Трумэна высказал твердое «нет». Покраснев от злости, Трумэн повернулся к членам американской делегации, громогласно заявив: «Я не понимаю этого человека».

Несмотря на то, что в 1960-е годы негативное отношение к Сталину в мире стало усиливаться, президент Франции Шарль де Голль позволил себе заговорить о нем положительно.

«Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел «приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него больше, чем поражений», — говорил он.

Впоследствии политические деятели мира не часто вспоминали о Сталине, режим которого был связан не только с победой в войне и индустриализацией, но и тиранией и жестокими репрессиями.

Именно этот факт отметил американский политолог и госсекретарь США Збигнев Бжезинский в 1977 году: «При Ленине Советский Союз выглядел как религиозное возрождение, при Сталине — похож на тюрьму, при Хрущеве на цирк, а при Брежневе — на почтовое отделение США».

«Наслаждение и мстительность»

В настоящее время имя Сталина употребляется иностранными лидерами не часто, однако отсылки к его фигуре в основном негативного характера все же звучат в их речах. Так, осенью 2019 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил со Сталиным лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

Джонсон заявил, что Лейбористская партия демонизирует миллиардеров с «наслаждением и мстительностью», невиданными со времен раскулачивания в СССР в 1930-е годы.

Лидер партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили в октябре 2015 года сравнил со Сталиным бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили: «Если хотите, могу напомнить те качества Сталина, которые были у нашего прежнего лидера [Саакашвили]. Нельзя расстреливать и убивать людей или проводить акции только для того, чтобы заложить основу определенной идеологии или строя. Ни одна идеология не стоит жизни человека».

В 2018 году американский сенатор-республиканец Джефф Флейк сравнил со Сталиным президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что пришел к такому сравнению из-за часто употребляемого Трампом выражения «враг народа».

«Состояние нашей демократии свидетельствует о том, что наш собственный президент использует слова, которые бесстыдно произносил Иосиф Сталин для описания своих врагов», — сказал политик.

При этом со Сталиным в положительном смысле сам себя сравнивал нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль, — сказал глава государства. — Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина».