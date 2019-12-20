«Как мразь»: ведущий «России 1» выгнал эксперта из студии

Из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» ведущий Дмитрий Куликов выгнал Грэга Вайнера, который ранее был известен как Григорий Винников.

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Во время эфира были показаны кадры встречи российского президента Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Она была достаточно краткой и проходила «на ногах». Они обсудили переговоры по транзиту газа через Украину, а также недавно прошедший саммит «нормандской четверки».

Комментируя видео, Вайнер саркастически заметил, что политики, по его мнению, беседовали в коридоре. При этом он предположил, что это могло быть сделано, чтобы «не обижать» президента Украины Владимира Зеленского. «Чтобы не было официальной встречи», — отметил гость программы.

В ответ на это российский телеведущий напомнил, что у президента плотный график, поэтому этот разговор был достаточно быстрым. «Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — посоветовал Куликов Вайнеру, который был представлен как американский эксперт.

Вместе с тем ведущий программы сказал, что хотел бы выгнать Вайнера, потому что тот, по его словам, как «последняя мразь», шутит над «единственным реальным процессом, нацеленным на прекращение убийств», частью которого являются проходящие в Санкт-Петербурге переговоры.

В ответ на оскорбление Вайнер сам покинул студию, а Куликов поддержал его решение.

Месяцем ранее этот же эксперт в эфире этой же программы участвовал в перепалке с Василем Вакаровым. Последний выразил мнение, что Украине никто не принес большего вреда, чем США. В этот момент Вайнер начал его перебивать, что вывело украинца из себя.

Вакаров плеснул в мешающего ему спикера водой и с криком «Что ты меня провоцируешь?!» подбежал и толкнул обидчика. Вайнер упал и ударился головой о декорации. Программа прервалась на рекламную паузу, во время которой обоих гостей удалили из студии. Как отметил ведущий программы, с пострадавшим Вайнером тогда все было «в порядке».

Этот инцидент не оставил без внимания другой российский телеведущий Владимир Соловьев: он опубликовал видео потасовки в своем аккаунте в Twitter. «Василь отправил Грэга в нокаут...» — прокомментировал он запись.

Российские телеведущие регулярно выгоняют иностранных экспертов из студий во время эфира.

Так, неделю назад — 13 декабря — после перепалки с ведущим программы «60 минут» Евгением Поповым украинскому политологу Андрею Окаре пришлось покинуть студию.

Гость и журналист поспорили из-за того, что Окара назвал «психологически травмированными» жителей станицы Луганской, которые положительно отзываются о России. Когда телеведущий начал возражать эксперту, тот заметил, что ему не дают говорить и выражать свое мнение. «А если я два слова скажу, начинают гавкать», — обратил внимание Окара. Тогда Попов предложил эксперту покинуть съемки: «Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте». После этого Окара ушел.

В конце ноября из шоу «Кто против?» удалили украинского эксперта Кирилла Животовского. Во время дискуссии экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине.

Животовский, комментируя это заявление, пошутил о евреях. В ответ на это телеведущий сделал замечание эксперту и напомнил, что подобное поведение недопустимо. Тогда украинец начал спорить, утверждая, что это не шутка, а рассуждения о положении «лиц с гражданством» на Украине. После этого Куликов показал ему красную карточку и выгнал из студии. «Этого в эфире никогда не будет», — заключил российский журналист.

За месяц до этого случая еще один эксперт был выгнан ведущим программы «60 минут» Евгением Поповым. Во время эфира председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан сказал, что он и его российские оппоненты никогда не сойдутся во мнении относительно Донбасса, потому что у них диаметрально противоположные интересы. В этот момент другие гости передачи начали перебивать Трюхана. «Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, ну, и действовать в соответствующем режиме, как любит Попов, например», — ответил он им.

В ответ на это возмущенный ведущий потребовал объяснений от эксперта, на что тот попросил не перебивать его. «Вы на меня накинулись, думаете, я без ответа оставлю?» – ответил Попов, после чего, не добивших разъяснений, потребовал удалиться эксперта из студии.