Нефть и интеграция: о чем договорились Путин и Лукашенко

Сегодня, 20 декабря, в Петербурге проходит встреча Владимира Путина с лидерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — объединению в начале следующего года исполнится пять лет. Помимо Путина в заседании высшего органа ЕАЭС — Евразийского высшего экономического совета — принимают участие лидеры Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана.

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Исходя из сообщений президентской пресс-службы, в соответствии с основной повесткой петербургской встречи, члены совета оценят текущее сотрудничество, наметят линии углубления и подведут промежуточные итоги. Кроме того, на заседании будет назначено новое руководство Евразийской экономической комиссии, регулирующего органа ЕАЭС. Обновленная комиссия начнет свою работу уже в следующем году. Тогда же председательство в ЕАЭС окажется в руках Белоруссии — страны, к которой приковано едва ли не больше всего внимания на саммите.

Причина тому — ожидавшаяся почти две недели встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко, на которой лидеры продолжили разговор об углублении российско-белорусской интеграции.

Активные переговоры о реализации принципов Союзного государства и углублении сотрудничества в экономической и таможенной сферах проходят уже более трех месяцев, а «первой ласточкой» в этом деле стала российско-белорусская рабочая группа, созданная еще год назад.

С тех пор страны ищут вариант, который устроил бы всех, и от встречи в Петербурге ожидали подвижек по этому вопросу.

«8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. И несмотря на то, что многое не сделано в рамках этого договора, результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — Владимир Путин не оставил без внимания огрехи сотрудничества, но акцент все-таки сделал на достигнутом прогрессе.

Также Путин напомнил о выросшем за эти годы в четыре раза товарообороте между странами — он увеличился с $9 до почти $36 млрд. По мнению российского лидера, отношения Белоруссии и России ценны еще и сохраняющейся политической и социальной близостью государств. Упомянув прошедший в начале декабря предыдущий раунд переговоров, президент призвал продолжать сближение.

Александр Лукашенко со своим российским коллегой согласился — по его словам, странам «есть над чем работать». При этом он упомянул другие совместные достижения двух государств — в частности, единое оборонное пространство, отсутствие дипломатических и транспортных нюансов.

Своеобразный итог пятничным переговорам подвел министр экономического развития РФ Максим Орешкин:

«По результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере», — цитирует главу министерства ТАСС.

В последний раз Путин и Лукашенко обсуждали интеграцию 7 декабря в Сочи — в преддверии 20-летия со дня образования Союзного государства. Тогда удалось разрешить не все вопросы, однако почти сразу появилась информация о встрече 20 декабря, к которой остающиеся нестыковки должны были быть сглажены.

Активный диалог между Москвой и Минском, затрагивающий тему интеграции, ведется еще с начала осени. Все это время стороны планомерно согласовывали «дорожные карты», регулирующие тонкости грядущей интеграции.

После предыдущей встречи Путина и Лукашенко несогласованных пунктов оставалось около восьми — касались они, главным образом, энергетических нюансов.

Белорусские власти неоднократно заявляли о желании снизить цену закупки российского газа с текущих $127 до $73. О том, что Минск продолжает стоять на этих позициях, недавно говорил и белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Позже эту тему затронул Владимир Путин — в четверг, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции, российский лидер напомнил, что цена в $127 гораздо ниже цены для Европы, которая составляет около 200$. Он также отметил, что цена в $73 для Смоленской области достигается за счет дотаций, тогда как соразмерные дотации в адрес целого государства будут, по мнению Путина, «странным вопросом». Тем не менее, совсем отвергать такой вариант президент не стал.

«Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого нужны общие национальные органы — контрольные и эмиссионные — нужны общие правила в сфере антимонопольной политики», — пояснил Путин.

При этом после переговоров

Лукашенко заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей,

однако конкретные цены определят несколько позже, передает «Белта».

На пресс-конференции Путин также подтвердил и принятое совместно с Лукашенко решение держать курс на углубление интеграции — решение о его создании, по мнению президента, было и остается правильным. Впрочем, вопросы, требующие разрешения, тоже все еще остаются.