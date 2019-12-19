Российские корни: Зеленский назначил нового посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового украинского посла в Вашингтоне. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Ельченко занимал до этого должность постоянного представителя Украины при ООН, а также по совместительству был послом страны на Ямайке. Другим указом Зеленский освободил его от этих обязанностей. Украинским постпредом при всемирной организации был назначен экс-замминистра иностранных дел страны Сергей Кислица.

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Должность посла Украины в США была вакантной почти полгода. В июле был уволен представлявший интересы Киева в США Валерий Чалый.

Его преемник Ельченко — карьерный дипломат, начавший службу в МИД СССР еще в 1981 году. После распада Советского Союза, с 1997 по 2001 год он был постпредом Украины при ООН. В нулевых был послом Киева в Австрии, а также работал от украинской стороны в различных международных организациях, представительства которых располагаются в Вене.

Примечательно, что с лета 2010 по начало зимы 2015 года он был послом Украины в Москве. Однако после ухудшения российско-украинских отношений на фоне воссоединения Крыма с Россией Ельченко отозвали.

Новый посол Украины в США известен своей антироссийской риторикой. Он — регулярный оппонент постпреда РФ при ООН Василия Небензи. К примеру, Ельченко в январе 2019 года говорил, что в Совете безопасности ООН следует поэтапно отменить право вето из-за «агрессии со стороны России».

Кроме того, Ельченко регулярно вносил на рассмотрение Генассамблеи ООН проекты резолюций по вопросу «милитаризации Крыма». «Проведение российских военных учений в Крыму и вокруг него свидетельствует об агрессивной политике России по отношению к Украине и другим странам черноморского бассейна», — заявлял постпред.

По мнению Ельченко, Россия осуществляет милитаризацию и Азовского моря, а также ведет «незаконное строительство моста через Керченский пролив». Все это, добавил украинский дипломат, подрывает стабильность в регионе, бьет по морской торговле и «усиливает угрозу».

Наконец, новый посол США в Вашингтоне, будучи постпредом при ООН, выступал с бездоказательными обвинениями в адрес России. В частности, он говорил, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт».

После такой речи Ельченко постпред России при ООН Василий Небензя попросил председателя ОБСЕ Эртурула Апакана и спецпредставителя главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика рассказать о том, сколько российских войск наблюдатели видели в Донбассе. «Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред, и могут ли они их подтвердить?» — спросил Небензя, на что Апакан дал отрицательный ответ.

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором». Москва обвинения в агрессии отрицает и называет беспочвенными.

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка». Он добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, проведенного весной 2014 года в соответствии с международными стандартами. Более 96% из проголосовавших 80% избирателей Крыма поддержали воссоединение с Россией.