«Киев тут не причем»: ДНР и ЛНР за интеграцию с Россией

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что хотят провести интеграцию с Россией. Об этом главы республик сказали в ходе совместного брифинга, передает ТАСС.

«После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг... Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева...

Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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Это намерение подтвердил и его луганский коллега Леонид Пасечник. «При этом мы считаем, что интеграция с Российской Федерацией абсолютно не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные партнеры или нет», — сказал он.

Ранее донецкие власти неоднократно утверждали, что держат курс на интеграцию с Россией. Пушилин отмечал, что республика собирается усиливать эти процессы.

Главы самопровозглашенных республик Донбасса призвали Киев к согласованию с ними вопросов реализации комплекса мер по урегулированию конфликта в этой части Украины.

«У Киева сейчас стоит выбор — или приступить к согласованию с нами всех вопросов возобновления мира в рамках комплекса мер, или открыто признать свою неспособность выполнить свои обязательства. И в этом случае Украине придется ответить за срыв минских переговоров», — поставил ультиматум Пушилин.

«Мы выступаем за необходимость соблюдения минских соглашений, решений нормандского формата и обязательного согласования с представителями обеих республик всех аспектов наступления мира», — добавил глава ЛНР.

Он считает, что киевские власти намеренно затягивают процесс обмена пленными, так как не хотят «обеспечить чистый обмен по формуле «всех установленных на всех установленных». «Отказ полной юридической очистки обмениваемых лиц говорит о желании Киева возобновить и уголовное преследование», — уверен Пушилин.

Между тем в ОБСЕ заявили, что списки на взаимный обмен в настоящее время подготавливаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора от европейской организации в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриша.

«Это комплексная работа, она требует много времени, и я не могу, по крайней мере сегодня, сказать: эти лица из ОРДО (отдельные районы Донецкой области), те — из ОРЛО (отдельные районы Луганской области), а вон те — из Украины. Есть списки на более-менее подготовительной стадии, но не окончательное решение», — сказал он в интервью российскому агентству.

Фриш напомнил, что по итогам саммита «нормандской четверки» стороны приняли решение о том, что обмен должен состояться до конца года и по принципу «всех на всех», то есть «нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка».

В то же время он обратил внимание, что проработкой этого вопроса нужно заниматься в рамках рабочей группы. «Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе. Но это зависит, конечно, от готовности сторон: насколько далеко они хотят пойти, насколько они готовы, какие препятствия им нужно устранить и какие административные шаги нужно предпринять», — предположил Фриш.

Обмен удерживаемых в Донбассе и на Украине был одним из пунктов итогового коммюнике встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии, которая прошла 9 декабря в Париже. Кроме того, в документе подчеркивается, что минские договоренности остаются базой для урегулирования внутриукраинского конфликта в рамках работы нормандского формата. Участники саммита также предусмотрели установление контактной группой трех новых участков для разведения сил у линии соприкосновения и проведения этого процесса к марту 2020 года.