«Были бы рады»: в Кремле «отфиксировали» слова Зеленского о СМИ

В Кремле надеются, что киевские власти изменят свою риторику по отношению к российским журналистам после того, как глава Украины Владимир Зеленский пригласит представителей СМИ России приехать в страну.

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«Мы отфиксировали слова президента [Зеленского], сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя недавние запреты на въезд на Украину для сотрудников каналов «Звезда» и НТВ.

По его словам, в соседнем государстве «эта практика не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ — ничему». Песков подчеркнул, что журналисты из России не могут ни на постоянной, ни на временной основе работать на территории Украины. «Мы надеемся, что все-таки постепенно изменения произойдут и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность», — добавил представитель Кремля.

Вместе с тем он подчеркнул, что украинским СМИ предоставляются условия для работы в России. Они могут свободно находиться на территории страны и осуществлять свою профессиональную деятельность на основании российского закона о СМИ. Этот документ регулирует работу журналистов, как зарубежных, так и российских изданий.

«Это очень важно помнить», — обратил внимание Песков, отметив, что украинские журналисты «не прекращают свою работу здесь [в РФ] и свободно осуществляют свой журналистский долг».

Во время пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский призвал российских журналистов приезжать в страну и изучать обстановку в государстве лично. Украинский лидер отметил, что «важно все ощущать и понимать». «Вы приедьте, я вам лично покажу. Что у нас происходит, посмотрите, походите», — предложил Зеленский.

Спустя несколько дней российские журналисты решили проверить, насколько реальны обещания президента Украины. Так, на территорию страны трех журналистов телекомпании НТВ не пустили, а съемочную группу телеканала «Звезда» выдворили буквально на следующий после их приезда.

В последнем случае начали возмущаться украинские власти. Так, по словам спикера Службы безопасности Украины Елены Гитлянской, работники этого российского СМИ въехали в страну без должного оформления аккредитации для работы и при этом сделали в Киеве репортаж и опубликовали его.

Теперь им запрещен въезд на украинскую территорию на три года, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Гитлянскую. Она также отметила, что запрет на въезд был применен из-за «осуществления профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке».

Телевизионщики планировали провести на Украине неделю, но им пришлось уехать на второй день. В материале, который был обнародован 15 декабря, говорится, что съемочная группа решила проверить, будут ли у них проблемы со въездом на территорию страны после того, как Зеленский пригласил туда всех представителей российских СМИ.

Отмечается, что с 2014 года украинские пограничники не пускали российских журналистов еще на этапе прохождения границы либо затем власти страны депортировали их. Но в этот раз им удалось пройти через пограничную зону «без проблем».

В ответ на возмущения СБУ о том, что журналистка «Звезды» Диана Сирази прилетела в Киев без соответствующей аккредитации, представители телеканала заявили, что «съемочная группа прибыла открыто, с удостоверениями канала».

После этого стало известно, что на Украину не пустили корреспондента НТВ Алексея Чеботарева. «Третьему по счету корреспонденту НТВ было отказано во въезде на Украину. На этот раз в «Незалежную» не пустили Алексея Чеботарева. Он не смог подтвердить цель своего визита на Украину», — говорится на сайте вещательной компании. До этого въезд запретили Александре Тонких, которая три года назад была в Крыму, и и Сергею Савину, который также не смог подтвердить цель своего визита.