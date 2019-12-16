«Все разрушили»: экс-депутат Рады проклял власть на Украине

Бывший депутат Верховной рады от «Партии регионов» Алексей Журавко опубликовал в Youtube ролик со снятым в туманной темноте Крымским мостом, и выразил недовольство украинскими властями, которые порвали все связи с Россией.

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Экс-политик сравнил освещение моста через Керченский пролив со светом радуги, и признался, что очень гордится таким масштабным проектом России, хотя и сам порой не был уверен в его реализации.

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», — добавил Журавко.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Киев прекратил авиа- и железнодорожное сообщение с полуостровом.

«Представьте себе, хотя бы на минутку, в Крым идут украинские поезда. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты. Из Одессы идут грузы через Крым в Сочи.

Херсон отправляет свои баштаны в Крым и Сочи. А херсонцы садятся на прямой скорый поезд «Ласточка» ехать на отдых в Крым», — поделился своей мечтой бывший нардеп.

О том, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России, которые, при этом, не имеют под собой реалистичного основания, рассказал ранее председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, подобные обещания, как были высказаны так называемым «представителем президента Украины в Крыму» Антоном Кориневичем, являются голословными и вряд ли представляют реальную угрозу для моста через Керченский пролив.

«Во-первых, крымчане не знают никакого украинского «представителя президента в Крыму». Во-вторых, попытка вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации неоднократно повторяется со стороны правительства Украины. Естественно, подобные заявления не имеют никаких последствий», — указал Гемпель.

В искомом заявлении Кориневич заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту нарушает украинское законодательство (хотя и не имеет к Украине никакого отношения ни территориально, ни административно).

По его словам, все поезда, следующие в Крым, должны проходить через украинские пункты пропуска «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка».

Накануне главы местных общественных организаций предложили встречать прибывающие с «континентальной» части России поезда песней «Крым вернулся домой», автором которого является представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

Научное сообщество и национальные общины Крыма уже поддержали эту инициативу.

Продажи железнодорожных билетов в Крым стартовали 8 ноября. За первые пять дней продажи было реализовано более 17 тысяч посадочных талонов. Такую статистику приводит дирекция по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков указал, что такой резкий старт свидетельствует об интересе пассажиров к поездкам в Крым на железнодорожном транспорте.

Он также отметил совпадение продаж с новогодними праздниками. Кроме того, сенатор предположил, что возможность добраться до полуострова на поезде значительно увеличит количество отдыхающих в Крыму.

Летом нынешнего года представитель Бахрейнской инвестиционной компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина заявил о намерении инвестировать в Крым €500 млн. По его словам, эти деньги будут вложены в инфраструктурные проекты на Крымском полуострове.

Он уточнил, что данные средства могут быть использованы для строительства дорог, железнодорожных сооружений и прочих проектов в области инфраструктуры.

В августе нынешнего года стало известно, что Росавтодор и Минтранс не исключают создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту. Про строительство новой дороги заговорили из-за того, что существующие трассы до моста не справляются с потоком машин. Из-за этого возникают пробки и почти останавливается движение автотранспорта.

В связи с этим новая 128-километровая трасса позволит разгрузить поток автомобилей. Планируется, что новая магистраль будет находиться недалеко от Темрюка до планируемого дальнего западного обхода Краснодара. По сообщению Минтранса, дорогу могут построить до 2022 года.