О децентрализации: Зеленский внес законопроект без Донбасса

На официальном сайте Верховной рады опубликован текст законопроекта о децентрализации, подразумевающий внесение изменений в конституцию касательно территориального устройства Украины.

Примечательно, что в тексте документа ничего не говорится об особом статусе Донбасса, что противоречит обещаниям правительства Украины перед «нормандским саммитом». В то же время, в законопроекте отмечается отдельный правовой статус Киева.

«Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории», — отмечается в тексте документа.

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За несколько дней до публикации законопроекта глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал изменения в конституции, касающиеся децентрализации, что, по словам политика, станет выполнением Киевом минских соглашений.

«В минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идем на изменения в конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине», — сказал Пристайко в эфире телеканала «Интер».

Закрепление особого статуса Донбассу в конституции Украины — одно из условий минских соглашений. Киев ранее отказывался вносить изменения, однако перед встречей «нормандской четверки» риторика властей все же несколько скорректировалась.

О том, что особый статус Донбасса может быть закреплен в конституционных изменениях, говорил, например, помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации, — говорил Ермак 5 декабря. — Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия».

На следующий день Пристайко напомнил, что закрепление особого статуса в конституции — требование минских соглашений, которые Киев обязался выполнять.

«Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то, что записано минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в конституцию, по меньшей мере, у меня нет», — сказал Пристайко журналистам.

Москва пока не отреагировала на законопроект. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что инициативу Киева требуется внимательно изучить «на предмет соответствия минским договоренностям и формуле Штайнмайера».

К слову, намерения Киева закрепить особый статус в конституции стали под вопросом уже на следующий день после встречи «нормандской четверки».

10 декабря «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, что офис президента неверно перевел «важнейший аспект договоренностей» коммюнике. Ошибка, по мнению партии, не является случайной.

«Перевод, размещенный на официальном сайте президента Украины, содержит очевидную манипуляцию», — говорится в заявлении.

Партия сравнила оригинальный текст коммюнике на английском языке с текстом, размещенным на сайте офиса президента на украинском. В документе, подписанном четырьмя лидерами, отмечается приверженность ввести особый статус Донбасса в полном соответствии с минскими соглашениями. То есть отдельным законом о статусе, законом об амнистии, законом о выборах, а также внесением изменений в конституцию Украины.

На сайте офиса президента же в этой части документа упоминается только закон об особом статусе Донбасса. Таким образом, остальная часть норм оказывается проигнорирована, в том числе и самая важная — закрепление статуса в конституции.