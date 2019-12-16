Почти всех сильней: РФ заняла второе место среди великих стран

Второе место в рейтинге «самых могущественных» стран мира заняла Российская Федерация. Как сообщает издание US News, именно такие страны постоянно занимают передовицы газет, заботят законодателей и формируют глобальные экономическую систему.

«Когда они [эти страны] что-то обещают, то хотя бы кто-то в мире точно верит, что это будет выполнено», — говорится в пояснении к рейтингу.

Список стран составлялся на основе пяти характеристик: фигура главы государства, активность в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал.

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Первое место заняли США — страна с самым высоким ВВП в мире и огромным военным бюджетом ($738 млрд на 2020 год). Эксперты отметили высокий уровень влияния на мир американской поп-культуры — музыки, кино и телевидения. Кроме того, фигуру президента США Дональда Трампа они назвали «спорной».

Россия, как уже было сказано, на втором месте с очень мощной и профессиональной армией. Издание указывает на размеры страны — самые большие в мире, а также отмечает «в основном авторитарный» характер управления страной на протяжении большей части ее более чем тысячелетней истории.

Российская экономика считается одной из крупнейших в мире за счет огромного запаса природных ресурсов. Кроме того, эксперты указывают на этнический состав населения страны. Большинство граждан России — русские, но в стране существует более 100 народностей и языков.

На третьем месте — Китайская народная республика (КНР), которой управляет уже более полувека Коммунистическая партия Китая. На четвертом месте — Германия, страна с самым высоким уровнем населения в Европе (82 млн человек; для сравнения, в европейской части России проживает чуть менее 79 млн человек).

На пятом месте в «списке мощи» — Великобритания, а на шестом — Франция.

Всего в рейтинге 80 позиций. Последние строчки заняли Эстония, Латвия и Словения. Неподалеку эксперты расположили также Словакию и Литву. У этих европейских стран невысокий уровень населения и сравнительно небольшое влияние на международные отношения.

Между тем, в списке «лучших стран» по версии US News, первое место принадлежит Швейцарии, второе — Японии, третье — Канаде. Глобальный рейтинг составлялся на основе всех возможных характеристик. Россия в этом списке поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом — сейчас наша страна занимает 24 место.

Среди проблем эксперты назвали низкую открытость для бизнеса и среднее качество жизни. При этом внимание они обратили на высокий уровень культурного влияния, исторического наследия и талантливых людей.

Китайский портал Sohu ранее включил Россию в топ-3 самых могущественных стран мира. Сильные стороны России — самая большая в мире территория, более 17 млн квадратных километров, а также — сильная армия.

Однако, пишут китайские журналисты, есть у России и четыре слабых места, первым среди которых является низкая численность населения.

В статье утверждается, что для мировой державы такое количество граждан «не по статусу».

Еще одна проблема — трудности в управлении многонациональным государством. Москва несет серьезные убытки из-за «управления народами, различия между которыми угрожают стабильности». Кроме того, китайские журналисты назвали слабым местом России мононаправленность экономики и «неудачное положение на глобусе».

«Россия обречена на поражение со своим слабым экономическим развитием», — говорится также в статье китайских экспертов.

Наконец, издание в качестве слабого места России назвало «международную обстановку»: в соседних странах Восточной Европы мало кто имеет хорошие ассоциации с Россией, а кроме того, нужно помнить о постоянном давлении США на РФ.

Напомним, в соответствии с майским указом президента 2018 года,

к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Сейчас российский ВВП на шестом месте в мире по объему после Китая, США, Индии, Японии и Германии.

«По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, — это непростая задача, но, в целом, она абсолютно решаемая», — говорил ранее президент России Владимир Путин.

Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году вооруженные силы РФ заняли второе место среди сильнейших армий мира по версии рейтинга Global Firepower. Авторы учитывали более 55 факторов и включили в список 25 стран. Первое место заняла армия США, третье — Китая.