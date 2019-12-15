Саммит в Париже: Кремль признал разногласия Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский имеют разные взгляды на целый ряд вопросов — об этом по итогам «нормандского саммита» в Париже рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что очная беседа лидеров двух государств прошла вне самих заседаний «нормандского формата», передает RT.

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — указал Песков.

В итоге политики около 15 минут беседовали тет-а-тет, а затем их разговор прервал президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший продолжить дискуссию в рамках «нормандского формата».

В целом, по словам Пескова, на саммите «нормандской четверки» не было сделано судьбоносного прорыва.

«Возобновился ли «нормандский формат» после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет»,

— пояснил пресс-секретарь президента России.

Замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко рассказал о том, что беседы в ходе саммита «нормандской четверки» порой велись на повышенных тонах, но, несмотря ни на что, Россия не позволила изменить никакие пункты минских соглашений.

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьезным образом переработать документ, который был согласован в сентябре [речь идет о проекте итогового коммюнике]», — заявил дипломат во время выступления на площадке клуба «Валдай», трансляция которого велась в YouTube.

Вместе с тем он отметил, что переработки документа удалось предотвратить благодаря «твердости» Путина.

«Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Руденко также рассказал, что дискуссия лидеров Франции, Германии, России и Украины была «откровенной».

«Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — обратил внимание сотрудник российского МИДа.

Он отметил, что Зеленский собирался в ходе встречи внести изменения в минские договоренности, которые были подписаны в 2015 году. Президент Украины хотел изменить порядок действий для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной. И нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны Зеленского приверженности минским соглашениям», — заключил Руденко, подчеркнув, что украинскому лидеру не удалось реализовать намеченные перед поездкой планы.

Переговоры в «нормандском формате» между лидерами четырех стран — Франции, Украины, России и Германии — прошли 9 декабря в Париже. Участники встречи обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года на юго-востоке Украины, а также провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных». Последнее должно произойти до Нового года.

Вместе с тем стороны договорились, что поддержат соглашение Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Кроме того, участники саммита согласились, что минские договоренности должны оставаться базой в процессе урегулирования внутриукраинского конфликта.

Однако этот итог не совсем устраивает Киев. Ранее Зеленский заявил, что некоторые пункты в договоренностях, подписанных сторонами в Минске в 2015 году, можно было бы изменить. В частности, он имел ввиду процесс перехода контроля над российско-украинской границей, которая находится на территории самопровозглашенных республик.

В минских договоренностях, о чем на саммите напомнил Путин, прописано, что граница с РФ перейдет под контроль Киева на следующий день после проведения местных выборов. Украинские же власти хотят получить контроль уже сейчас и только потом проводить выборы.