От Киева инициатив нет: Песков о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.

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«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — приводит RT слова представителя Кремля.

О том, что украинские власти рассматривают возможность возвращения к идее ввода миротворческих сил ООН на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, заявлял Пристайко, выступая в передаче «Свобода слова» на телеканале «Украина».

По его словам, это произойдет в том случае, если власти Украины поймут, что урегулирование на базе минских договоренностей не приносит результатов.

«Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», — обратил внимание глава украинского МИДа.

Он отметил, что пока за идею ввода контингента ООН высказалась только Россия. По словам Пристайко, Украина еще не делала официального заявления, так как не является членом Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем дипломат сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «ряд планов» относительно этого вопроса. В то же время министр подчеркнул, что Киев не устраивает предложение Москвы о размещении миротворческих сил только вдоль линии соприкосновения.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в этой связи заявил, что Москва может и не дать свою санкцию на ввод миссии ООН на юго-восток Украины.

«Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, которых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет. В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий», — написал сенатор в Twitter.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также прокомментировал заявление Пристайко о планах ввода контингента ООН в неподконтрольные районы Донбасса. Эксперт отметил, что Украине следует забыть об иных, кроме предусмотренных минскими соглашениями, методах урегулирования конфликта в Донбассе.

Идеи Киева по разрешению конфликта политолог назвал «неприменимыми». Кроме того, аналитик добавил, что украинским властям стоит забыть о преследовании так называемых сепаратистов, а также перестать внушат обществу ложные представления о ситуации с урегулированием конфликта.

В сентябре нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов направить миротворцев в Донбасс, чтобы перекрыть российско-украинскую границу. Это заявление политик сделал на пресс-конференции с украинскими СМИ.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — подчеркнул глава государства.

По его словам, введение миротворцев будет для Минска «большой проблемой», поскольку белорусы не хотят ввязываться в конфликт. Тем не менее, добавил белорусский лидер, он может пойти на это при согласии «двух сторон».

Лукашенко подчеркнул, что всегда поддерживал «единую и неделимую» Украину.

Однако ситуация в регионе существенно изменилась за прошедшие несколько лет, добавил он, поэтому «нужно перейти к конкретным действиям».

Глава ДНР Денис Пушилин в ответ на это заявил, что его республике не требуются дополнительные миротворческие силы из Белоруссии, так как собственные правоохранительные органы республики отлично справляются с задачами по обеспечению порядка на ее территории и границах.

Пушилин также добавил, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе встречается именно в Минске, что является большим и достаточным вкладом в процесс урегулирования ситуации в Донбассе со стороны Белоруссии.

«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на нашей границе их контингента мы с благодарностью отклоняем», — заключил глава ДНР.

Ранее Лукашенко заявлял, что американские власти могли бы способствовать урегулированию военного конфликта в Донбассе. Об этом президент Белоруссии говорил на встрече в Минске с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.