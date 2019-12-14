«Попытки были»: Песков о беседе на повышенных тонах в Париже

Заявление замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко о том, что беседы в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже порой велись на повышенных тонах, частично подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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При этом, по словам представителя Кремля, такие проявления эмоциональности не помешали дискуссии, передает РИА «Новости».

«Попытки были. Разговор был рабочий», — пояснил Песков.

Руденко же ранее подчеркнул, что, несмотря ни на что, Россия не позволила изменить никакие пункты минских соглашений.

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьезным образом переработать документ, который был согласован в сентябре [речь идет о проекте итогового коммюнике]», — заявил дипломат во время выступления на площадке клуба «Валдай», трансляция которого велась в YouTube.

Вместе с тем он отметил, что переработки документа удалось предотвратить благодаря «твердости» российского президента Владимира Путина.

«Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Руденко также рассказал, что дискуссия лидеров Франции, Германии, России и Украины была «откровенной».

«Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — обратил внимание сотрудник российского МИДа.

Он отметил, что Владимир Зеленский собирался в ходе встречи внести изменения в минские договоренности, которые были подписаны в 2015 году. Президент Украины хотел изменить порядок действий для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной. И нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям», — заключил Руденко, подчеркнув, что Зеленскому не удалось реализовать намеченные перед поездкой планы.

За эти четыре дня, которые прошли со дня встречи лидеров четырех стран, это не первое заявление представителя власти о том, какая атмосфера царила на переговорах. Буквально сразу после саммита глава украинского МВД Арсен Аваков дал комментарий журналистам, отметив, что некоторые представители российской делегации «немножко позволяли себе лишнего».

Так, по его словам, помощник российского президента Владислав Сурков с криком кинул бумаги на стол, а Зеленский «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По утверждению украинского силовика, во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе украинский лидер достаточно резко ответил российскому дипломату.

«Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — процитировал Зеленского Аваков.

После саммита министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался о планах на подготовку к следующей встрече «нормандской четверки». Он выразил надежду на то, что дипломатическое мероприятие состоится в апреле 2020 года.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что в стране необходимо провести ряд ключевых решений. По его мнению, чем больше будет сделано — тем сильнее будет позиция украинской стороны на будущем саммите.

«Нам необходимо сделать определенную домашнюю работу», — заявил Пристайко.

В качестве необходимых решений министр назвал «согласование легальных рамок всех наших договоренностей», а также вопросы амнистии, проведения выборов, проблему особого статуса Донбасса.