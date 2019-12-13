На повышенных тонах: стали известны детали «нормандского» саммита

Встреча «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже, прошла на повышенных тонах, рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

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«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьезным образом переработать документ, который был согласован в сентябре [речь идет о проекте итогового коммюнике]», — заявил дипломат во время выступления на площадке клуба «Валдай», трансляция которого велась в YouTube.

Вместе с тем он отметил, что переработки документа удалось предотвратить благодаря «твердости» российского президента Владимира Путина. «Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили», — добавил он.

Руденко также рассказал, что дискуссия лидеров Франции, Германии, России и Украины была «откровенной». «Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — обратил внимание представитель российского МИДа.

Он отметил, что глава Украины Владимир Зеленский собирался в ходе встречи внести изменения в минские договоренности, которые были подписаны в 2015 году. Президент хотел изменить порядок действий для урегулирования конфликта в Донбассе. «Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной. И нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям», — заключил он, подчеркнув, что Зеленскому не удалось реализовать намеченные перед поездкой планы.

За эти четыре дня, которые прошли со дня встречи лидеров четырех стран, это не первое заявление представителя власти о том, какая атмосфера царила на переговорах. Буквально сразу после саммита, глава украинского МВД Арсен Аваков дал комментарии журналистам, отмечая, что некоторые представители российской делегации «немножко позволяли себе лишнего». Так, по его словам, помощник российского президента Владислав Сурков с криком кинул бумаги на стол, а Зеленский «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

О случае с российским министром он рассказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам Авакова, во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе украинский лидер достаточно резко ответил российскому представителю. «Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — процитировал Зеленского Аваков. Вместе с тем украинский министр сказал, что его «близко не пустили» к переговорному процессу. Тем не менее это не помешало ему дать оценку поведению Суркова непосредственно во время саммита.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бросил бумаги на стол и кричал: «Мы так не договаривались».

Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры», — приводит сайт МВД Украины слова главы ведомства.

Сам же помощник Путина в комментарии «Коммерсанту» назвал слова Авакова «фантазиями», отметив, что не стоит им доверять. «В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам», — вспомнил российский представитель интервью Авакова Гордону.

Сурков добавил, что после переговоров Аваков в тот день «активно допивал вино», которое осталось после ужина лидеров «нормандской четверки». В связи с этим российский политик призвал не верить комментариям украинского министра, «который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного». Вместе с тем Сурков отметил, что эти переговоры «не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными». Он назвал их «скорее, долгими».

Слова Авакова относительно поведения помощника российского лидера ранее опроверг и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На вопрос РИА «Новости», имел ли место такой инцидент во время переговоров, представитель Кремля заявил, что ничего такого «не было».