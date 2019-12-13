«Празднуй, Борис»: как мир оценил победу Джонсона

Триумфальной победой консерваторов во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном закончились внеочередные парламентские выборы в Великобритании.

Партия Джонсона набрала 364 из 650 мест в парламенте, чего с лихвой достаточно для большинства в парламенте — а, значит, и для претворения в жизнь планов премьера касательно Brexit.

На успех консерваторов и его вероятные последствия уже обратили внимание многие мировые лидеры. «Увязший» во внутренних и внешних распрях выход Великобритании из ЕС затронул почти все нервные центры мировой политики — именно поэтому на фактическое открытие дороги к Brexit отреагировали столь активно.

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Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что намерена «немедленно выслушать нового премьер-министра, чтобы понять направление дальнейших шагов». Ей вторит недавно назначенный председатель Европейского совета, бывший бельгийский премьер Шарль Мишель.

«Мы ожидаем скорейшего решения британского парламента по соглашению о выходе, — цитирует политика The Guardian. — И ясность здесь нужна как можно скорее. Мы готовы».

Мишель добавил, что Евросоюз ищет пути для будущего сотрудничества с Великобританией. Спешка европейских высших чинов объяснима — и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен заступили на свои должности совсем недавно, официально — в начале этого месяца. Затянувшийся Brexit достался им в наследство от предшественников, и новые лидеры заинтересованы в как можно более быстром решении этой проблемы.

Подобную риторику можно считать «зеленым светом» для Джонсона — Евросоюз намерен завершить затянувшийся процесс и ждет скорейшей инициативы со стороны островных партнеров. Шансы на успех есть — как пишет европейская редакция издания Politico,

палата общин британского парламента успеет согласовать план Brexit еще до Рождества, и после окончательной ратификации документов внутри страны дело остается за ЕС, основные разногласия с которым британский премьер-министр ранее уже разрешил. При таком графике правительство Джонсона сможет даже удержаться в рамках текущего дедлайна на Brexit, намеченного на 31 января 2020 года.

В число других мировых лидеров, поздравивших Джонсона с победой, вошли, например, канцлер Германии Ангела Меркель и индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Итоги британских выборов вызвали реакцию и за океаном, на тему произошедшего уже высказался президент США Дональд Трамп. Он поздравил Бориса Джонсона со «значительной победой». Также американский лидер намекнул на последствия Brexit для отношений между странами. «После Brexit Великобритания и США смогут заключить новую торговую сделку. Она может стать куда более выгодной и масштабной, чем любая сделка с ЕС», — написал Трамп в Twitter.

Теперь, после выигранных выборов, Трамп и Джонсон смогут сотрудничать более свободно — хотя в преддверии выборов британскому премьеру приходилось открыто дистанцироваться от Трампа, чью фигуру в Великобритании оценивают крайне противоречиво.

Сближение с американским лидером могло навредить Джонсону и консерваторам. Но теперь, когда в парламенте у них все «схвачено», укрепившая свои позиции партия сможет, при желании, совершить маневр в сторону Атлантики. Речь при этом идет не только об экономике — на прошедшем в начале месяца саммите НАТО и Трамп, и Джонсон в один голос заявляли о необходимости единения альянса перед лицом новых угроз.

«Трамп много раз говорил, что готов предложить Великобритании соглашение о зоне свободной торговли. Еще в эпоху Обамы шла речь о трансатлантическом партнерстве между США и ЕС, но Трамп назвал те условия несправедливыми и прервал переговоры. Теперь он готов предложить примерно то же самое Великобритании», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По словам эксперта, такой шаг даст британской экономике большое преимущество в торговле с США, особенно по сравнению со странами Евросоюза. Однако для таких мер нужно дождаться непосредственно выхода Великобритании из ЕС — а в этом свете нельзя забывать и про грядущие президентские выборы в Америке.

В разрезе американо-британских отношений прошедшие выборы уже возымели первый эффект — как сообщает американский телеканал CNBC, почти сразу после публикации в Великобритании первых экзит-поллов, курс фунта стерлингов по отношению к доллару вырос на 2%. Увеличились в цене и акции британских компаний.

Не останутся незатронутыми и отношения с Россией — хотя «растопить» их нынешнюю холодность, скорее всего, в ближайшее время не получится. Все еще открыта тема покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей, в котором британские власти обвиняют Россию. Москва эти обвинения опровергает.

С триумфом Бориса Джонсона поздравил и президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Итоги выборов уже прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться идеологии и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной», — передает слова Пескова корреспондент «Газеты.Ru».

Признаков скорейшего улучшения отношений пока не видно, тем более что российское направление в ближайшее время едва ли будет приоритетным для Джонсона, однако диалог между Москвой и Лондоном в любом случае перейдет на следующий этап.

Среди причин тому — возможная необходимость перезаключать договоры между Россией и Великобританией после выхода последней из ЕС, а также смена послов обеих стран. Так, на свой пост уже заступил новый представитель России в Великобритании Андрей Келин, скоро покинет свой пост и нынешний британский посол Лори Бристоу.

Сама по себе двойная смена послов сейчас едва ли окажет на ситуацию серьезное влияние. В дальнейшем, однако, когда внимание британских властей вновь переключится на Россию, фактор «свежих лиц» и итога прошедших выборов нельзя будет сбрасывать со счетов. На это намекал и сам посол Лори Бристоу.

«[О том, как меняется британская политика в отношении России] я могу говорить только о прошлом, потому что в декабре в Великобритании выборы, появится новое правительство, у которого может быть свой взгляд на то, как должны выстраиваться отношения с Россией», — говорил дипломат в своем ноябрьском интервью изданию Znak.com.