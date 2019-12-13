Распад или война: Климкин поразмыслил о судьбе Украины

Часть Украины может отойти Российской Федерации, если Киев пойдет на «широкие компромиссы» при урегулировании военного конфликта в Донбассе. Такое мнение в статье для «Европейской правды» выразил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, некоторые представители действующих украинских властей «не исключают подобные <...> крайне опасные компромиссы». Такой вариант приведет к распаду Украины и попаданию части земель «в вассальную зависимость» от Москвы.

Конфликт в Донбассе может быть заморожен, добавил Климкин, и в этом случае сохранится «статус-кво при условии прекращения огня». Такой вариант блокирует возможное членство Украины в НАТО и откладывает возвращение территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в долгий ящик».

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Наконец, третий вариант — борьба «до победного конца». Но такой путь вряд ли будет поддержан в обществе, полагает экс-министр. Климкин подчеркнул, что у Киева «нет оптимального решения» для этого конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский, тем временем, заявил, что некоторые пункты в минских соглашений можно изменить.

По его словам, с момента подписания первого документа в Минске прошло четыре года и «все меняется в нашей жизни». Он добавил, что не его команда подписывала соглашения, однако нынешняя власть должна выполнять условия, которые были заданы прошлым правительством.

«Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять», — подчеркнул украинский лидер.

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сообщил, что уже достигнутые на саммите «нормандской четверки» договоренности могут быть реализованы до марта 2020 года.

«Мы точно напишем эти предложения, чтобы они в инициативах президента были готовы... Те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта», — подчеркнул украинский чиновник.

Предположения экс-главы МИД Украины Павла Климкина о распаде страны и «уход» части ее территории в РФ представляют собой продолжение недавно разгоревшейся перепалки между политиками двух стран.

В начале декабря вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов забрать себе пару российских регионов для восстановления «исторической справедливости».

Кулеба так ответил на слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который ранее заявил, что «национализм и притеснение малых народов» может спровоцировать распад Украины.

По словам спикера Госдумы, Киев «в очередной раз демонстрирует нетерпимость», притесняя малые народы, населяющие страну. Также он добавил, что на Украине «постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров, и поляков».

Поводом для слов Володина, в свою очередь, послужил скандал на форуме ООН по вопросам меньшинств в швейцарской Женеве, прошедшем 29 ноября. Украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. По словам российского парламентария, представители Украины «били кулаками по столу так сильно, что он завибрировал», а их лица «были перекошенными от ярости».

Украинские власти далеко не в первый раз заявляют о «притязаниях» на приграничные российские регионы. Межфракционное объединение «Кубань» было создано в Верховной раде в октябре 2019 года. Депутаты провозгласили курс на «возвращение Кубани в состав Украины».

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь, займемся Кубанью»,

— заявил член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. В группу «Кубань» вошли 13 депутатов.

В ответ на эти слова губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил спросить мнение коренных кубанцев по этому поводу.

Губернатор также выразил надежду, что депутаты Рады впредь не будут озвучивать столь нелепые идеи. Он также заявил, что ставшие первыми казаками крестьяне бежали в южные земли Российской империи из всех губерний и «сложно сказать, какой национальности они были».