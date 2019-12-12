«Это была бойня»: США признали геноцид армян турками

Сенат США с четвертой попытки одобрил резолюцию, в которой массовые убийства армян турками в Османской империи, произошедшие в 1915 году, признаны геноцидом.

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Ранее постановление было заблокировано три раза по требованию Белого дома, но в четверг, 12 декабря, получило единодушное одобрение, передает ресурс Armenian weekly.

Инициированная сенатором-демократом Робертом Менендесом из Нью-Джерси и республиканцем Тедом Крузом из Техаса резолюция подтверждает, что геноцид имел место, и что Турция была его исполнителем.

«Я говорю всем своим друзьям и коллегам, что геноцид — это геноцид. У наших сенаторов должна быть смелость, чтобы сказать это прямо, ясно и безоговорочно», — сказал Менендес на заседании.

Он также рассказал про некоторые ужасающие подробности происходившего.

«Убийства совершались топорами, ножами, лопатами и вилами. Это было похоже на бойню. Младенцев разбивали о камни на глазах их матерей. Ясно, что конечной целью Турции было уничтожение армянского народа», — напомнил американский политик.

Ранее сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер указывал, что согласен с просьбой Белого дома отложить голосование, потому что оно состоялось бы во время саммита НАТО в Лондоне, на котором была и Турция.

Резолюция 150 устанавливает, что политика США будет вестись с учетом: отказа от отрицания геноцида армян, постоянного официального признания американскими властями этого преступления, поддержка распространения информации о геноциде армян, чтобы помочь предотвратить такие зверства.

Ереван поприветствовал и поблагодарил США за такое решение.

«Резолюция 150, принятая единогласно, является решающим шагом в достижении справедливости, правды и признанию геноцида армян. Мы безмерно благодарны. Дань памяти жертвам. Спасибо Менендесу, Крузу и всем членам сената США!», — заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Общественные организации также поблагодарили США за резолюцию.

«Сенат сегодня отверг кляузы Анкары против честного американского воспоминания о геноциде армян, отменив самое грандиозное и длительное вето, касающееся иностранных вопросов, в конгрессе США», — сказал исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян.

В октябре нынешнего года палата представителей конгресса США практически единогласно приняла резолюцию за признание геноцида армян. Документ поддержали 405 конгрессменов, против выступили лишь 11.

Согласно резолюции, преследования и гонения армянского народа на территории Османской империи в конце XIX — начале XX веков, в результате которых в 1915 году погибли более 1,5 млн человек, признаются геноцидом.

США фактически признали геноцид армян еще в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. При этом геноцид армян официально признан в 49 из 50 американских штатах на местном уровне.

Однако высшее руководство США систематически избегает использования термина «геноцид» в отношении событий в Османской империи. Данный вопрос традиционно определяется геополитикой — Вашингтон не хочет идти на ухудшение отношений с Турцией, их союзником по НАТО.

Лоббированием инициативы занимались ANCA и «Армянская ассамблея Америки» — представляющие интересы американцев армянского происхождения. К ним также подключились еврейские организации — Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

Геноцид армян в Османской империи признан в 23 странах, в частности, в России, Германии и Франции, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. К слову, папа римский Франциск не раз называл произошедшее первым геноцидом XX века. Считается, что было убито около полутора миллионов армян.

Турция же крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают, что власти Османской империи не отдавали приказов по убийству армян, а общее число погибших не превышает 300 тыс. человек.

В данном контексте реакция Турции на резолюцию палаты представителей была ожидаемо негативной.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение конгрессменов позорным и связал его с местью Вашингтона за турецкую военную операцию в Сирии.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что обеспокоен тем, что христиане испытывают трудности на Ближнем Востоке. По его словам, вся России и он лично со слезами на глазах смотрят на ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин напомнил, что Россия до этого помогала бороться со злом. В частности, с терроризмом. «Это убийства, насилие, грабежи. Исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый. Это не может нас не беспокоить», — признался Путин.

После своей речи глава российского государства обратился к священникам попросил их дать оценку ситуации, придумать как Россия может еще помочь и поддержать христиан.