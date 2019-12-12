Мигранты против мигрантов: за что голосуют британцы

В Великобритании в четверг проходят выборы в нижнюю палату парламента — Палату общин. С 7 утра до 10 вечера по местному времени (с 10.00 до 01.00 мск) граждане Британского Содружества наций, в которое входят 53 страны — Великобритания и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, — могут отдать свои голоса на избирательных участках.

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Дождь и доверие

Несмотря на прохладную погоду и не прекращающийся моросящий дождь, лондонцы толпятся на избирательных участках, чтобы сделать выбор.

Хотя британцы и голосуют за местных представителей партий, они на деле выбирают путь развития страны на годы вперед. Многие отдают предпочтения кандидатам той или иной партии, отталкиваясь не только от того, что политическая сила предлагает на местном уровне: эти выборы в том числе призваны предопределить отношения с Евросоюзом, которые еще со времен референдума по Brexit остаются больным вопросом для всей страны.

close В день парламентских выборов в Лондоне, 12 декабря 2019 года В день парламентских выборов в Лондоне, 12 декабря 2019 года Мариам Дадашян/«Газета.Ru»

Так, нынешний премьер и лидер консерваторов Борис Джонсон — евроскептик, планирующий вывести Великобританию из ЕС до 31 января без новых отсрочек. Глава партии лейбористов Джереми Корбин продвигает идею нового референдума. «Либеральные демократы» во главе со своим новым предводителем Джо Суинсоном и вовсе намерены отказаться от «развода» с Брюсселем. Планы партии Brexit, образованной меньше года назад, очевидны из названия.

Участки в основном организуют в муниципальных зданиях — школах, спортзалах, больницах. Агитации на улицах почти нет, однако до дня голосования можно было встретить людей, раздававших лифлеты, либо выкрикивающих кричалки-призывы.

У одной из станций лондонского метро в ночь перед выборами мужчина пританцовывал с зонтом и призывал «ставить галочку консерваторам». В регионах обычно волонтеры ходят по домам и рассказывают, почему стоит голосовать за их партии.

Явка, по словам работников штабов, довольно высокая. У некоторых избирательных участков дежурят «теллеры» («предсказатели») — члены партий, опрашивающие проголосовавших. Они сверяют ответы со своими списками, чтобы выяснить, кто из сторонников партии явился, а к кому стоит наведаться и напомнить, что время сделать свой выбор еще есть.

«Дня тишины» в Британии нет, но вести агитацию запрещено с момента открытия участков и до окончания голосования. Однако это не мешает Борису Джонсону на протяжении всего дня призывать голосовать за Brexit в Twitter.

«У вас есть время до 10 вечера сегодня, чтобы Brexit произошел», — гласит одна из его последних записей.

close В день парламентских выборов в Лондоне, 12 декабря 2019 года В день парламентских выборов в Лондоне, 12 декабря 2019 года Мариам Дадашян/«Газета.Ru»

При этом выборы в Великобритании основаны в большей степени на доверии: все делается вручную, для голосования на избирательном участке даже не нужны документы — достаточно назвать свое имя. Сделать свой выбор можно также по почте и по доверенности.

Однако, по словам Джесс Гарланд, директора по вопросам политики и исследованиям Общества по избирательной реформе, такая система сохраняется не только из уважения к традиции, но и потому, что причин менять ее пока нет. Подтасовка легко выявляется, говорит она, а подобные случаи происходят редко и в незначительном количестве.

«На прошлых выборах был выявлен только один случай», — сказала она «Газете.Ru».

Мигранты против мигрантов

Еще в 2016 году — сразу после референдума — The Atlantic на основании информации из переписи населения и региональной статистики по голосованию смогли составить картину того, какие факторы влияют на выбор британцев, которые с небольшим перевесом решили выйти из Евросоюза.

Так, оказалось, что средний уровень образования людей в регионе довольно сильно коррелирует с их нежеланием оставаться в составе ЕС. Люди в районах, где большинство имеет высшее образование, были гораздо более склонны голосовать против «развода» с Брюсселем. Особенно это заметно в центре Лондона, где более двух третей городского населения имеет степень бакалавра. Округа со значительным числом иммигрантов также показывали нежелание покинуть ЕС, как и города с высокой плотностью населения.

Средний возраст имел небольшое значение, а вот средний доход действительно предсказывал результаты — низкооплачиваемые британцы выступали за выход из союза.

Семейное положение также показало относительно сильную корреляцию с голосованием за выход из ЕС. По сути, молодые, одинокие профессионалы Лондона выступали за европейское членство, в то время как более бедные семьи, живущие за пределами крупных городов, смотрят на континент с гораздо большим подозрением. Такая же тенденция сохранилась и сейчас.

Удивительным остается тот факт, что обеспеченные слои британского общества склонны голосовать за тори, однако не хотят выхода из Евросоюза, который сейчас лоббирует глава консерваторов.

При этом важно отметить, что значительную роль в желании более чем половины подданных королевства отделиться от остальной Европы сыграли восточноевропейские мигранты, которые начали массово приезжать в страну, начиная с 2004 года — после расширения ЕС на восток.

Так, некоторые британцы родом из Пакистана и Ирана в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что рабочий класс недоволен таким наплывом граждан из Восточной Европы, которые «отбирают рабочие места» и поэтому они голосуют за консерваторов или партию Brexit.

При этом в районах с большой концентрацией представителей рабочего класса, например в Камдене на севере Лондона, проживает много сторонников лейбористов, предлагающих новый референдум.

close В день парламентских выборов в Лондоне, 12 декабря 2019 года В день парламентских выборов в Лондоне, 12 декабря 2019 года Мариам Дадашян/«Газета.Ru»

Стратегия партии «красных» просматривается на долгую перспективу. Работающий в штабе лейбористов Ли Скордис рассказал «Газете.Ru», что важная задача состоит в том, чтобы в районах с высокой поддержкой она сохранялась и после выборов. По его словам, партия уже потеряла часть голосов, ушедших либерал-демократам, которые предлагают отказаться от идеи Brexit. При этом

несколько проголосовавших признались, что не любят Корбина, которого считают очень радикальным, однако отметили в бюллетене представителя лейбористов, поскольку Джонсон импонирует им еще меньше.

Основанные на опросах на избирательных участках экзит-полы будут опубликованы после закрытия участков, когда начнется подсчет голосов. Обычно они сразу дают довольно ясную картину — на четырех из пяти последних выборов предсказания оказались верны.