«По собственному желанию»: Путин принял отставку Левченко

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию», — сказал Песков.

Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, сообщил пресс-секретарь президента. Путин провел рабочую встречу с врио Иркутской области. До назначения Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС — главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России.

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Информация о скорой отставке члена КПРФ Левченко с поста губернатора региона появилась в СМИ утром, 12 декабря. Как писал «Коммерсант», политик решил уйти с должности и обсудил данный вопрос с главой своей партии Геннадием Зюгановым.

К слову, слухи об отставке одного из трех губернаторов-коммунистов ходили еще с лета.

Причиной стало недовольство федеральных властей действиями руководства области при ликвидации последствий летнего наводнения в Тулуне — в зоне наводнения оказалось более ста населенных пунктов, от стихийного бедствия пострадали 38 тыс. человек и 25 погибли.

С критикой в отношении действий местных властей выступали некоторые федеральные чиновники. При этом Путин в ходе визита в пострадавший регион в июне заявил, что не видит вины Левченко в наводнении. Однако через месяц президент вновь посетил Иркутскую области и устроил разнос местным чиновникам, правда, он не упоминал имени губернатора.

В последнее время в новостях федеральных каналов часто звучала критика в отношении Левченко. Внимание СМИ было приковано не только к ситуации вокруг наводнения, но и к случаю с медведем, которого губернатор якобы незаконно застрелил на охоте еще в 2016 году. В окружении Левченко же утверждают, что медведь-шатун был опасен для окружающих.

После паводка активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), побывавшие в Иркутске, выявляли недостатки в работе местных властей с последствиями наводнения.

«Было четкое поручение президента отработать проблему каждого пострадавшего от паводка. За выполнение поручений отвечает региональная власть, сроки установлены, они срываются»,

— говорил ТАСС сопредседатель штаба ОНФ в регионе Сергей Апанович.

Подход властей к устранению последствий наводнения и выполнению поручений президента, по его мнению, был формальным.

Левченко возглавил Иркутскую область в 2015 году, на выборах он на 15% обошел тогдашнего врио региона единоросса Сергея Ерощенко. Экономическое положение области при Левченко было устойчивым: по последним отчетам, объем инвестиций в Иркутскую область вырос почти на 8%. К тому же, регион находится на втором месте в Сибирском федеральном округе после Красноярского края. Однако доходы населения области в прошлом году составили 96% к уровню 2017 года.

Левченко часто входил в клинч с местными единороссами, после его победы представители «Единой России» в регионе ушли в оппозицию и тормозили многие из инициатив губернатора. Тем не менее, ему удалось принять так называемый «Госплан» — план развития области на пятилетний период.

Противники губернатора активно использовали против него арест министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверда. Вскоре после его задержания, близкая к «Единой России» консервативная газета «Восточно-Сибирская правда» намекала, что из-за этого Левченко может лишиться должности и даже оказаться в тюрьме.

При этом в рейтинге фонда «Петербургская Политика» Иркутская область была названа регионом с пониженной устойчивостью. К тому же, согласно июньскому рейтингу «Минченко Консалтинг», Левченко был среди десяти губернаторов, которым эксперты поставили 10 баллов и ниже. Это означало, что руководитель региона, по мнению политологов, находится в «красной зоне», и его отставка весьма вероятна.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» политолог Константин Калачев, «видимо, альтернатива была хуже добровольной отставки».

Позиции КПРФ в Иркутской области были всегда достаточно сильны. В сентябре на выборах в городскую думу партия «Единая Россия» не смогла получить большинства, правда «единороссы» получили 14 мандатов — в два раза больше, чем коммунисты.