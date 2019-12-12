«Без умаления прав»: Путин обсудил Конституцию с судьями

Президент России Владимир Путин призвал российских законодателей не отступать от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека при принятии новых законов. По его словам, закон — это практически всегда компромисс интересов.

«Важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека», — сказал Путин на встрече с судьями Конституционного суда России.

Декларирование прав в Конституции «не означает, к сожалению, на практике их соблюдение», добавил президент, необходимы соответствующие механизмы, чтобы свести к минимуму «вероятность умаления прав и их отрицания».

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Кроме того, Путин отметил, что новое законодательство в цифровой сфере должно соблюдать баланс между задачами технологического прогресса и защиты прав и свобод человека.

«Важная тема — внедрение цифровых технологий, что требует создания соответствующей правовой базы. Прежде всего это касается обеспечения должного баланса между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека», — уверен президент.

Новое осмысление Конституции

Цифровая сфера только формируется, в ней приходится идти «непроторенным путем», считает Путин, новое законодательство в ней будет развиваться на основе толкования положений Конституции — одной из важнейших функций суда.

«Интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом — это процесс непрерывный. Тем более что сама жизнь, ее развитие требуют все нового и нового осмысления Конституции », — добавил глава государства.

Говоря о позиции Конституционного суда по различным вопросам, Путин заверил, что правительство ее учитывает в ходе разработки новых законопроектов и правоприменительной практики.

«Когда с коллегами из правительства собираемся и думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии — а у нас эти вопросы обсуждаются очень открыто, по существу, и в спорах очень часто рождаются решения — кто-то из оппонентов ссылается в обосновании своей позиции на позицию Конституционного суда по тем или иным вопросам», — пояснил президент.

Высший судебный орган на протяжении всей своей деятельности доказывает свою востребованность как надежного хранителя конституционного порядка, считает Путин, это имеет огромное значение для обеспечения стабильности и укрепления суверенитета России.

«Вы хорошо знаете, насколько всеобъемлющим и одновременно четким в своих целях, ценностях и смыслах является содержание основного закона и насколько богат потенциал его развития, который последовательного раскрывается в принимаемых законодательных актах», — подчеркнул глава государства.

Под конец своего выступления Путин поздравил судей КС с днем Конституции и указал, что невозможно переоценить роль суда, который осуществляет контроль над деятельностью законодателей, так как от глубокого понимания основного закона страны и его принципов зависит качество новых нормативных актов.

«Сегодня дух Конституции стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы. И в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда», — подытожил президент.

Все 19 судей Конституционного суда назначаются на свои должности Советом Федерации по представлению главы государства. Возглавляет судебный орган Валерий Зорькин, он был переизбран на эту должность в конце января прошлого года — срок полномочий главы КС составляет шесть лет.

Нарушение социальных прав

В ходе встречи Путина с составом суда, Зорькин отметил рост числа нарушений социальных прав граждан. По его словам, КС в год получает 14-15 тыс. жалоб и обращений как от трудящихся, в том числе пенсионеров, так и от работодателей.

«Суд здесь находится в деликатном положении. Наша задача — чтобы не получился перевес и неадекватная защита одних в ущерб другим», — добавил Зорькин.

Говоря о критике отдельных решений КС со стороны СМИ, глава суда заявил, что судебный орган всегда оказывается неправ перед одной из сторон.

«Нельзя всем понравиться, приходится набираться решимости и не реагировать на очень критические оценки. Мы считаем, что не должен суд сам себя оценивать и доказывать, что он был прав или не прав», — считает Зорькин.

В целом, КС настроен на открытость по отношению к СМИ, указал председатель суда, все трансляции заседаний Конституционного суда также «идут в интернет».

Кроме того, Зорькин добавил, что в России хорошо налажен механизм исполнения решений КС, а также отметил отсутствие конфликтов с судами общей юрисдикции и «войн между судами».

«Возникают разные ситуации — бывает, что в течение определенного времени в закон не вносятся изменения, которые вытекают из решения суда. Но, я думаю, что это, скорее всего, эксцессы», — подчеркнул председатель КС.

Зорькин возглавляет суд с 1990-х годов, он стал первым председателем при президенте Борисе Ельцине. Во время конституционного кризиса 1993 года, Зорькин признал действия Ельцина неконституционными и временно лишился своих полномочий. Он вернулся в кресло председателя Конституционного суд лишь в апреле 1994 года.

Тренд на изменения

Конституционный суд — высшая судебная инстанция в России, в последнее время этот орган вынес несколько резонансных решений в пользу граждан. В частности, в декабре КС постановил, что родственники репрессированных во время террора 1930-х годов москвичей имеют право на получение жилплощади в столице.

Главная прерогатива Конституционного суда, который с 2008 года находится в Санкт-Петербурге, — проверять те или иные действия властей на соответствие Конституции. В последнее время вопрос внесения изменений в конституцию обсуждается частью российской политической элиты. Тон ей еще в прошлом году задал сам Зорькин, опубликовавший статью на этот счет в «Российской Газете» в 2018 году.

В ней председатель КС заявил, что Конституция России все же имеет недостатки, — в частности, «крен в сторону исполнительной власти», — но они могут быть исправлены путем «точечных изменений».

Полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов в ходе дискуссии в Общественной палате РФ позже заявил, что в структурах органов государственной власти изменений в основной закон страны не планируется. Комментируя статью Зорькина, он предположил, что это, скорее всего, был как раз ответ тем, кто призывает Конституцию «переписать».

Впоследствии уже январе 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции необходимо «дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой».

Об этом спикер написал в статье для »Парламентской газеты».

Интерес к изменениям в Конституции в последнее время усилился в связи с тем, что в 2024 году заканчивается конституционный срок полномочий Владимира Путина. Ранее он заявил, что не намерен менять Конституцию для продления своего пребывания у власти.

При этом последний раз изменения в Конституцию вносились еще при президенте Дмитрии Медведеве — тогда срок полномочий президента был увеличен с четырех до шести лет, а депутатов Госдумы — с четырех до пяти.