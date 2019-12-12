«Решительный протест»: Россия высылает немецких дипломатов

Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве, что является зеркальной мерой в ответ на соответствующие действия Берлина.

«Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата», — говорится в сообщении дипведомства.

Утром 12 декабря в МИД России был вызван посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр. В ведомстве ему вручили соответствующую ноту. Сотрудники немецкого посольства должны покинуть Россию в течение семи суток.

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Москва, при этом, надеется, что ухудшения двусторонних отношений с Берлином удастся избежать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Мы считаем такое решение Берлина безосносвательным», — заявил Песков.

Подобные шаги стали ответом на действия МИД ФРГ. 4 декабря Германия объявила двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата в связи с расследованием дело об убийстве бывшего полевого командира чеченских экстремистов Зелимхана Хангошвили в немецкой столице.

Он был убит 23 августа в Берлине, подозреваемым по делу проходит россиянин. МИД Германии же посчитал, что российское посольство не в достаточной мере способствует продвижению расследования.

«Так правительство [Германии] реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные запросы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства, — заявили тогда в ведомстве. — С точки зрения правительства Германии, серьезное и непосредственное сотрудничество российских властей остается обязательным, учитывая, что генеральный прокурор [Петер Франк] взял на себя расследование по этому делу».

В МИД ФРГ также сообщили, что в деле Хангошвили присутствуют реальные доказательства о заказном статусе убийства, поэтому Берлин оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в отношении России.

При этом в генпрокуратуре Германии заявили также о наличии доказательств причастности российских властей или представителей правительства Чечни к убийству гражданина Грузии в Берлине.

В свою очередь, Москва в тот же день пообещала принять ответные меры на недружественные действия Берлина. Как заявили в МИД РФ, российская сторона примет соответствующий комплекс мер.

Гражданин Грузии участвовал во второй чеченской войне, был одним из ближайших сподвижников лидера ичкерийских сепаратистов Аслана Масхадова и чеченского террориста Шамиля Басаева. В ходе боевых действий Хангошивили командовал отрядом из нескольких десятков ичкерийских боевиков.

Инцидент уже прокомментировали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Об убитом гражданине Грузии российского лидера спросили журналисты в ходе пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист. <...> Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер назвал Хангошвили «жестким и кровавым» человеком, который несет ответственность за гибель по меньшей мере 98 человек. При этом президент РФ не уточнил, о каких именно взрывах в метро он говорил.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что разговаривала с Путиным по поводу убийства в Берлине. Она подчеркнула, что ждет от Москвы сотрудничества и предоставления информации по этому делу.

«Сейчас у нас начальное подозрение, поэтому федеральная прокуратура занялась этим делом», — рассказала глава немецкого правительства о своем разговоре с президентом РФ.

Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выпустили совместное расследование, в котором установили личность убийцы Хангошивили. Согласно информации СМИ, за покушением на боевика якобы стоит российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.

Красиков попал в Берлин с помощью «влиятельных покровителей», которые помогли ему получить поддельный загранпаспорт на фамилию «Соколов», отмечается в расследовании, покрывать же убийцу якобы могут российские власти.

При этом предполагаемый киллер был внесен в базу Интерпола по инициативе российской стороны, утверждают издания, но в настоящее время его имени нет в списках.