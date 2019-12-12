Джонсон или Европа: что выбирает Британия

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы. С 7 утра (10.00 мск) до 10 вечера (01.00 мск пятницы) граждане страны смогут отдать свои голоса за представителей партий в мажоритарных округах. По сути, на этом голосовании британцы решают не каким будет состав парламента, а выбирают курс развития страны на ближайшие пять лет, также как и судьбу Brexit.

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Чтобы премьер-министр Борис Джонсон мог продвигать свои планы по Brexit, который осенью снова пришлось отсрочить, консерваторам нужно получить абсолютное большинство — то есть минимум 326 мест в Палате общин из 650. Это связано с тем, что ни одна из других партий, способных войти в состав парламента, не выступает за сделку Джонсона с Евросоюзом.

По договору Джонсона, который ранее одобрил ЕС, Северная Ирландия после Brexit будет соблюдать правила таможенного регулирования Великобритании, однако останется в рамках единого рынка ЕС. В отношении внутреннего товарооборота между Северной Ирландией и Великобританией будут применяться британские таможенные правила и тарифы, тогда как товары, направленные на европейский рынок, уже подпадут под общеевропейское регулирование. В дальнейшем Северная Ирландия сможет самостоятельно выбирать экономический режим, который ей ближе. Такая сделка отчасти решает самый болезненный аспект «развода» Лондона и Брюсселя — таможенный.

По оценке премьера, это будет «хорошей сделкой для всей Великобритании, в особенности — для Северной Ирландии».

Хотя договор и встретил сопротивление в парламенте, жители страны, очевидно, поддерживают курс главы правительства, который был готов выйти из ЕС даже без сделки. По данным осеннего опроса YouGov, 41% британцев высказались за принятие законодателями нового соглашения. Против выступили 24%.

Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» один из жителей Лондона,

люди очень устали от неопределенности в вопросе по Brexit и уже скорее хотят просто какого-то решения.

«Обычные люди не могут ничего планировать, бизнесы закрываются», — говорит он.

В то же время большинство оппозиционных сил хотят провести новый референдум и снова задать жителям страны вопрос: «Должна ли Великобритания покинуть ЕС?» С тех пор, как подданные королевства выбрали выход из союза с отрывом от противников этой идеи лишь в 3,8%, прошло уже 3,5 года, и мнение граждан, проживших их в изматывающей неопределенности, могло поменяться, считают они.

Большинство людей, однако, говорит о том, что настроения насчет выхода из ЕС практически не изменились — британское общество так и осталось расколотым пополам, как и в 2016 году, когда за то, чтобы покинуть Евросоюз, проголосовали 51,9%.

Сломать «красную стену»

При этом, если нынешнему премьеру не удастся получить большинство голосов, он может запросто потерять свое место на Даунинг-стрит.

Нельзя, однако, упускать из внимания и то, что в некоторых регионах, поддерживающих главную оппозиционную силу — лейбористов, есть так называемые пограничные парламентские места. В этих округах «красные» обошли консерваторов на последнем голосовании в 2017 году с ничтожным отрывом. При этом, хотя тори не удалось победить ни в одном из избирательных округов, во многих из них можно было увидеть разворот в сторону Консервативной партии, преимущественно среди людей, выступающих за «развод» с Евросоюзом.

Находясь в северо-восточном Уэльсе, Мидленде и на севере Англии, эти округа образуют «красную стену» лейбористов, которая в этом году может и не выстоять.

По словам Джейсона Купера, представителя партии Brexit в Ньюкасл-андер-Лайм, — одном таких «пограничных» городов — в этом месте сторонники лейбористов могут проголосовать за его партию из тактических соображений.

«Многие сторонники лейбористов хотят выхода из ЕС, но они никогда не станут голосовать за консерваторов. Они также не любят [лидера партии лейбористов Джереми] Корбина»,

— говорит представитель политической силы, которая была основана лишь в январе этого года и участвует в выборах впервые.

Он отметил, что для обычных людей вопрос Brexit связан не столько с экономической составляющей, сколько с суверенитетом страны. «Европа хочет, чтобы мы остались, потому что они хотят наши деньги. Но выход из ЕС — меньшее из двух зол», — уверен он.

В то же время, по мнению местного представителя Лейбористской партии Карла Грейтбэтча, многие сторонники тори не будут голосовать за них, поскольку не хотят допустить Brexit.

«Крупные города голосуют за лейбористов, маленькие — за тори. Экономика же основана на больших городах»,

— считает он.

По мнению Грейбэтча, Борис Джонсон, призывая голосовать за консерваторов, лоббирует только одну идею — выход из Евросоюза, толком не предлагая больше ничего.

Нынешняя предвыборная кампания примечательна в том числе активными призывами к тактическому голосованию. При этом опросы показывают, что общий уровень поддержки как разрыва с Евросоюзом, так и противоположной позиции, остается почти равным. Однако, если поддержка со стороны левых в основном уходит консерваторам, остальные голоса разделены главным образом между лейбористами и либерал-демократами.

Так, по данным опроса YouGov, проведенного по заказу телеканала Sky News, тори должны получить 42,6% голосов избирателей против 43,4% по итогам выборов 2017 года, тогда как оппозиционная Лейбористская партия наберет 33,8% голосов по сравнению с 41% два года назад. За Либеральных демократов голоса готовы отдать 13,6% опрошенных. Партии Brexit прочат поддержку 3,1% британцев.

С учетом особенностей действующей в Великобритании мажоритарной избирательной системы, такой расклад сил на выборах может обеспечить консерваторам уверенное большинство в парламенте.

Авторы опроса прогнозируют, что правящая партия получит от 311 до 367 мест в парламенте, так что не и исключена и возможность, что ни одна из партий не получит большинства. Подобная ситуация называется «подвешенный парламент» и чревата затягиванием неопределенности по вопросу о Brexit.

Кто и за что?

Пока евроскептик Джонсон концентрируется на обещаниях вывести Великобританию из ЕС до 31 января без новых отсрочек и проволочек, его противники демонстрируют совершенно другие взгляды на успешное будущее страны.

Так, глава партии лейбористов Джереми Корбин продвигает идею нового референдума, который планирует провести в первые полгода после потенциального прихода к власти.

Лидер «красных» — уже анонсировал национализацию железных дорог и занимающихся энерго- и водоснабжением компаний, если займет премьерский офис.

«Либеральные демократы» во главе со своим новым предводителем Джо Суинсоном и вовсе намерены отказаться от «развода» с Брюсселем.

По подсчетам организации Best for Britain, голоса всего 40 тыс. человек в 36 избирательных округах смогут не дать тори набрать большинство. При этом выборы в Великобритании основаны в большей степени на доверии: все делается вручную, для голосования на избирательном участке даже не нужны документы — достаточно назвать свое имя. Сделать свой выбор можно также по почте и по доверенности.