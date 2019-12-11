«США выгодно работать с Россией»: Лавров о переговорах с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома заинтересован в «добрых отношениях» с Москвой.

«Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США. Отношений, которые не должны содержать элемент одолжений кого-то кому бы то ни было в одну или в другую сторону, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду»,

— цитирует ТАСС Лаврова.

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При этом российский министр сообщил, что американский лидер рассматривает приглашение посетить День Победы 9 мая в Москве. «Сегодня по поручению президента [России Владимира Путина] я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает», — сказал Лавров.

Глава Белого дома охарактеризовал встречу как «очень хорошую»: «Только что прошла очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп в Twitter.

Тот факт, что главу МИД России принял президент США, означает, что его визиту придается серьезное значение. Перед встречей c Трампом Лавров провел переговоры со своим коллегой Майком Помпео. В центре внимания были контроль над вооружениями, переговоры в «нормандском формате» и двусторонние отношения США и России.

На пресс-конференции Лавров заявил, что

Москва готова пролонгировать соглашение СНВ-3: российская сторона подтвердила такую готовность, «чтобы снять напряженность в мировом сообществе».

«С обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем длительно, взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов», — отметил Лавров.

Договор о Стратегических наступательных вооружениях — последнее действующее соглашение в области ядерной безопасности между Москвой и Вашингтоном. Его срок истекает в начале 2021 года, и компромиссным вариантом стало бы продление договора еще на пять лет — такая опция предусмотрена документом. Однако Вашингтон хочет, чтобы к соглашению присоединился Китай, который, вместе с тем, не обладает большими запасами ядерного оружия.

Процесс урегулирования российско-американских отношений осложняется предвыборным периодом: «Любые большие шаги и попытки изменить политику делать уже поздно, мы находимся на четвертом году администрации Трампа. У президента нет желания идти на это во время выборной кампании. Обычно вообще во внешней политике тяжело что-то сделать во время предвыборной кампании», — говорил ранее в интервью «Газете.Ru» бывший помощник президента США Барака Обамы Майкл Макфол.

Президент США также испытывает внутреннее давление со стороны демократов в конгрессе, которые готовят против него процедуру импичмента, что также наносит удар по его международному престижу.

В предвыборный период конгресс США достаточно жестко настроен в отношении России. Законодатели намереваются до Нового года утвердить законопроект, в который будут включены санкционные меры против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Санкции должны будут одобрить в Соединенных Штатах до 20 декабря.

Кроме того, в проекте оборонного бюджета США на 2020 год были прописаны положения, включающие санкции против компаний и лиц, связанных с «Северным потоком — 2».

Отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне, Лавров отметил, что действия конгресса США не помешают работе «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Однако, по его словам, в конгрессе хотят «сделать все, чтобы разрушить» отношения между Москвой и Вашингтоном.