Нервы не сдавали: Песков опроверг слова Авакова о Суркове

На саммите «нормандской четверки» у представителей России не сдавали нервы, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков якобы «психанул» во время встречи.

«Нет. Не было», — так Песков ответ на вопрос РИА «Новости» о том, был ли такой инцидент.

Накануне прошла встреча «нормандской четверки» — в Париже провели переговоры главы России, Украины, Франции и Германии. После этого украинский министр внутренних дел заявил, что в ходе саммита Сурков с криком бросил на стол бумаги. «У господина Суркова сдали нервы, он там бросил бумаги на стол и кричал: «мы так не договаривались». Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры», — приводит сайт МВД Украины слова главы ведомства.

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Вместе с тем он указал на готовность сотрудников украинских правоохранительных органов патрулировать территории Донбасса вместе с представителями территориальных общин. Он отметил, что «это будет очень тяжелый переходный период», который украинская сторона готова пройти. Однако это произойдет, как отметил Аваков, после того, как Украина станет контролировать границу с Россией, проходящую в Донбассе.

Об этом министр заявил в комментариях СМИ после завершения встречи лидеров стран в Париже. «Но пока мы видим, что Путин не готов к этому», — подчеркнул Арсен Аваков.

Вопрос передачи Украине контроля над границей с Россией действительно поднимался в ходе саммита «нормандской четверки». Глава Украины Владимир Зеленский настаивал на том, что сначала Киев должен получить контроль над участком границы с Россией, только потом в Донбассе могут пройти местные выборы. В ответ на это президент России Владимир Путин напомнил о положениях минских договоренностей, в которых говорится, что власти Украины буду контролировать эту территорию на следующий день после проведения голосования.

Однако украинская сторона стоит на своем. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что «сначала безопасность, возвращение военнопленных, а потом выборы и все другое».

В сообщении ведомства отмечается, что он пообещал, что украинская сторона будет постепенно возвращать под свой контроль приграничную зону.

В то же время, по его словам, в пилотных зонах, где уже разведены войска (в районе поселков Петровское и Золотое) и работают полиция и Нацгвардия, ситуация не ухудшилась.

Тем временем Путин на встрече с членами СПЧ выразил обеспокоенность тем, что если дать Украине контроль над границей без предоставления гарантий защиты местных жителей, в регионе может начаться «Сребреница». «Украинская сторона все время ставит вопрос: «дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», — сказал Путин, намекнув на массовый геноцид, который произошел в Европе в 1995 году.

Стоит отметить, что участникам четырехсторонних переговоров удалось договориться о прекращении огня в Донбассе до конца года, осуществлении обмена заключенных в формате «всех на всех» и создании к концу марта 2020-го трех новых районов отвода сил.

Вместе с тем в Кремле по итогам парижского саммита отмечали, что Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогли прийти к окончательным соглашениям, а участники делегаций спорили относительно тех или иных формулировок. Так, российская сторона не была согласна с термином «оккупированные территории», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин не согласен с этой формулировкой, но она используется. Это рабочая ситуация на переговорах», — пояснил представитель Кремля.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Россия не исключает компромиссов, но они должны быть сделаны в соответствии с подписанными в 2015 году минскими договоренностями. «В рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все», — сказал Песков, добавив, что Кремль также может пойти и на некоторые изменения «нормандского формата», о которых ранее говорил Киев. Но, по словам представителя Путина, «изменять формат без согласования со всеми участниками невозможно и вряд ли это можно делать».