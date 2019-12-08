Благодарите Сталина: экс-депутат Рады рассказал про СССР

Украина должна быть благодарна СССР, при котором произошло становление и обогащение республики, а нынешние украинские власти и население этого не ценят – заявил бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Журавко.

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По его словам, Украина многие века являлась частью большой семьи — могучей империи, которую Киев и сейчас должен помнить и чтить, в том числе, и правителей государства – царей, генсеков. Политик напомнил про земли и ресурсы, которые были отданы Украине после падения СССР.

«Вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку. А все ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов», — написал Журавко на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, вхождение Крыма в состав России укладывается в реанимирование исторической правды. Журавко также указал, что Донбасс отделится от Украины из-за неприятия бандеровской идеологии.

«Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови — оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. Ленин создал квази-государство — УССР.

Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Хрущев, с «барского плеча» подарил Крым», — пояснил Журавко.

Несколькими днями ранее преподаватель Киевской школы экономики Иван Компан заявил, что низкий уровень образованности украинцев объясняется «подрывной» деятельностью Российской империи и СССР.

«Уровень образованности, до которого докатилась Украина, не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — заявил он.

По словам Компана, царская Россия «столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев», проводя политику агрессивного подавления попыток украинцев «развивать собственную науку, культуру и искусство».

Аналогичной политики придерживалась советская власть, добавил эксперт. В Москву «переманивали лучшие умы и яркие таланты» с Украины, отметил он.

Сейчас, после «28 лет независимости и майданов», украинские власти «продолжают дело Ленина-Сталина», говорится в колонке Компана. Украина быстро тонет во мраке необразованности и отсталости, добавил эксперт, а население «тупеет».

«Я даже имею в виду не природные способности. Спору нет, смекалка, природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне», — раскритиковал он состояние украинского образования и науки.

В октябре нынешнего года украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала отменить закон о декоммунизации в стране. В партии также призвали реабилитировать всех осужденных по данному закону. Там назвали закон «драконовским» и «несправедливым».

Месяцем ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба заявил, что Содружество независимых государств (СНГ) представляет собой «клуб неудачников».

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться.

А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», — подчеркнул украинский политик.

По его словам, СНГ не способно помешать украинской евроинтеграции, потому что «в принципе ни на что не способно».

В 2014 году после «евромайдана» новые власти Украины начали проводить так называемую политику декоммунизации, ликвидируя «идеологическое наследие советского периода». Весной 2015 года кабмин Украины одобрил «декоммунизационный пакет» законов. Среди прочего, закон устанавливает уголовную ответственность для отрицающих преступления тоталитарного режима.

Институт национальной памяти Украины составил список из 520 исторических личностей, деятельность которых подпадает под действие этого документа. Закон предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

При этом украинцы не хотели полной независимости от России, когда в 1991 году голосовали на референдуме за принятие «Акта провозглашения независимости Украины», они думали о большей степени свободы, но в рамках одного государства, рассказывал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он детализировал, что, по мнению простых украинцев, речь в документе шла о расширенных свободах Украины от России в плане экономических и социальных решений, но почти никто из украинцев не хотел жить с Россией как две отдельных страны.

Вскоре после референдума 1991 года президенту США Джорджу Бушу-старшему позвонил первый президент СССР Михаил Горбачев. В беседе президент США пообещал «строить отношения с руководителями России и других республик с должным уважением и открытостью».

В тот же день Джордж Буш официально заявлял в прессе: «Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества».