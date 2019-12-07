«Я нервничаю»: Зеленский собирается на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 9 декабря в рамках саммита в «Нормандском формате» пройдет результативно.

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Как пояснил глава украинского государства в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», единственная причина для его беспокойства – если беседа с Путиным не приведет ни к каким изменениям в Донбассе.

«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я нервничаю. Просто встретились, увидели и сказали, мы планируем. Я очень не люблю нерезультативные переговоры — это единственное чего я боюсь. Когда правда на твоей стороне и есть желание прекратить войну — ты крепнешь с каждым днем», — подчеркнул политик.

Кремль также рассчитывает на то, что предстоящий саммит «нормандской четверки» в Париже поспособствует урегулированию ситуации на Украине и подтвердит безальтернативность вторых минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Путин настроен серьезно.

Кроме того, глава российского государства намерен провести отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Интересно, что саммит «нормандской четверки» вызывает беспокойство у бывшего президента Украины Петра Порошенко. В своем блоге на сайте «Украинской правды» экс-глава страны дал несколько советов Зеленскому.

«Искренне советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента», — написал Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что переговоры с Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи». Российскому лидеру «нельзя доверять никогда и ни в чем», заявил Порошенко, обвинив Путина в «манипуляциях».

В Госдуме указали, что советы Порошенко являются проекцией его личных страхов — об этом заявил депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Парламентарий считает, что бывший президент проецирует свои страхи на Зеленского из-за того, что «сам не в состоянии выполнять ни данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись».

Депутат напомнил, что за пять лет со дня подписания минских соглашений бывший президент Украины пытался всячески препятствовать выполнению пунктов документа. Белик также выразил уверенность, что «Украина поставит крест на прекращении конфликта в Донбассе» при невыполнении минских соглашений.

Накануне стало известно, что почти 73% украинцев поддерживают взаимодействие властей Украины с Россией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками для установления мира в Донбассе, об этом говорилось в опросе Фонда «Демократические инициативы» имени Кучерива.

Так, 58,5% респондентов уверены, что Киеву стоит соглашаться на компромиссы с Москвой и главами республик Донбасса, но не на все.

14,4% же считают, что Киеву следует принять любые инициативы для мира на юго-востоке Украины. Однако 15,8% украинцев призывают решить конфликт с позиции силы, а 11,3% респондентов не смогли дать однозначный ответ.

В числе приемлемых компромиссов 29,9% опрошенных назвали закрепление «особого статуса» ДНР и ЛНР в украинской конституции, 53,2% респондентов выступили против подобных уступок, а 16,9% затруднились ответить.

При этом полную амнистию для всех участников боевых действий в Донбассе поддержали лишь 18,6% украинцев, а 62,7% высказались против этой идеи. На выборы на территориях ДНР и ЛНР по правилам самопровозглашенных республик не готовы 66% респондентов, за высказались только 16,2% опрошенных.

Кроме того, 28,9% опрошенных уверены, что мира на юго-востоке Украины можно достичь с помощью международного дипломатического давления на Россию, а также усиления режима санкций. 21,3% украинцев же называют выходом усиление экономических и военных мощностей страны, а 17,7% хотят создания автономии в Донбассе и переговорах с Москвой. 13,4% полагают, что разрешению ситуации помогут переговоры между Киевом и ДНР и ЛНР.