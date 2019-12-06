С учетом нацменьшинств: в СЕ призвали Киев изменить закон о языке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

Реклама

Эксперты комиссии признали, что языковая политика является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой на Украине, указав, что долгое время русский язык был приоритетным в стране, и поэтому закон о языке необходим Киеву.

«Тем не менее, закон о национальных меньшинствах еще не готов, хотя он должен был быть разработан одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс с самого начала», — сообщили эксперты и призвали не допускать вступления в силу закона о языке до принятия норм по нацменьшинствам.

Также украинским властям предлагается пересмотреть закон о госязыке после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов Украины.

«Статья, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, также должна быть удалена. Положение о всех географических названиях и топонимах, которые должны быть написаны исключительно на украинском языке, а также другие положения закона должны быть пересмотрены», — поясняется в заключении.

Два дня назад глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО. Он отметил, что украинская сторона должна восстановить право на обучение на родном языке для венгерского меньшинства.

В противном случае, пообещал Сийярто, Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО.

Днем ранее нацсобрание Венгрии попросило Госдуму объединить усилия, чтобы защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента России ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, в первую очередь речь идет о праве на изучение языка.

«После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», — обратил внимание депутат.

Он также указал на большое число венгров и поляков, которые проживают на Украине. Вопрос защиты прав нацменьшинств на Украине обсуждался на встрече Володина со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Как рассказал Володин, после этого диалога они пришли к выводу о необходимости активнее защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Спикер Госдумы отметил, что такой же позиции придерживаются Польша и Румыния.

«Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали [это], но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине», — подчеркнул парламентарий.

Политик также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине. Как он отметил, если Украина хочет стать европейской страной, она в первую очередь должна избавиться от таких «рудиментов», как национализм в политике. Володин заявил, что нельзя спускать с рук националистам их поведение.

Говоря о возможных практических шагах, спикер Госдумы пообещал, что Москва будет продвигать свою точку зрения в рамках межпарламентских структур, в частности в ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

О том, что Киеве может вспыхнуть новый Майдан – из-за скандального закона о государственном языке – предупредил ранее заместитель председателя правительства Украины Вячеслав Кириленко.

«Случилось ожидаемое событие: «пятая колонна» внесла представление в Конституционный суд с целью отменить Закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с [президентом России Владимиром] Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит не за горами новый Языковой Майдан», — написал он в Facebook.

С вступлением закона в силу все должностные лица Украины — правительство, судьи и прокуроры, сотрудники Национального банка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медицинские сотрудники — во время работы должны разговаривать исключительно на украинском языке.

В личном общении украинский использовать не обязательно. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины. Первая задача нового закона — защита государственного статуса украинского языка, говорится в заявлении пресс-службы Рады.

В целом украинский язык должны будут знать все граждане Украины. Для претендентов на гражданство страны введен госэкзамен, а также языковые курсы. Исключение сделано для лиц, представляющих интерес для государства — особо важные иностранцы могут в течение года доказать свое владение украинским.