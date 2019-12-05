«Так разговаривать нельзя»: Лавров о высылке дипломатов из ФРГ

Германии следует пользоваться специальными каналами связи для контактов с Россией, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг высылки двух сотрудников посольства России из ФРГ.

«У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе и для рассмотрения вопросов, которые связаны с нарушением законодательства той или иной страны. Этими каналами нужно пользоваться», — отметил Лавров.

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Тогда российская сторона даже не была приглашена в следственную группу, но ее все равно обвиняли в отказе от сотрудничества со следствием.

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Вместе с тем, как отметил Лавров, количество и качество фактов, предоставленных Москвой, «перебивают любые другие вклады, которые в это расследование кто-либо вносил».

«Если наши германские партнеры взяли это за образец, наверное, так у нас с ними ничего и не получится. И, наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более с Россией», — подчеркнул глава МИД РФ.

Стоит отметить, что Германия накануне объявила о высылке двух российских дипломатов из-за расследования дела об убийстве Зелимхана Хангошивили в немецкой столице. Гражданин Грузии был убит в Берлине в августе, он оказался участником второй чеченской войны. Хангошивили воевал на стороне сепаратистов и командовал отрядом из нескольких десятков боевиков.

Немецкие следователи заявили о заказном характере убийства Хангошивили, а также отметили наличие доказательств о возможной «причастности российских властей или правительства Чечни» к преступлению.

Как отмечали в МИД ФРГ, германская сторона несколько раз отправляла России запрос для участия в данном расследовании, однако Москва якобы проигнорировала все призывы Берлина.

В ответ на решение немецких властей в России пообещали принять необходимые меры, а также назвали действия Германии недружественными и безосновательными.

«Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — заявили в МИД России.

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что высылка российских дипломатов была связана с отсутствием «содействия со стороны Москвы». Данный вопрос может стать одной из тем ее предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметила канцлер ФРГ, эта встреча пройдет на полях саммита в «нормандском формате» 9 декабря.

«Я не думаю, что это станет бременем для встречи в «нормандском формате». Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе», — добавила Меркель.

Она также призвала воздержаться от любых спекуляций на данную тему, так как необходимо дождаться завершения расследования со стороны немецкой генпрокуратуры.

При этом немецкие следователи уже задержали предполагаемого убийцу Хангошивили, им оказался 49-летний гражданин России. В ходе обыска у него обнаружили орудие убийства, а также средство передвижения — велосипед, — на котором он пытался скрыться.

По версии немецких СМИ, подозреваемый якобы мог работать на спецслужбы России. Как писал Spiegel, на это указывает виза задержанного, а точнее ее отсутствие в российских базах данных. При этом загранпаспорт предполагаемого убийцы якобы совпадает с номерами документов, которые МВД России «выдает сотрудникам российской разведки».

Издания The Insider и Bellingcat же утверждают, что подозреваемого якобы зовут Вадим Красиков, он попал в Германию с помощью поддельного загранпаспорта, выданного на фамилию Соколов. Журналисты уверены, что получить документ Красикову помог «влиятельный покровитель».

К слову, в Кремле называют беспочвенными все обвинения в отношении России по данному делу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в расследовании не может быть серьезных подозрений.