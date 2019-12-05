«Преждевременно»: США отказались хоронить СНВ-3

Говорить о гибели Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) преждевременно, заявил журналистам заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

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«Мне кажется, преждевременно говорить о конце договора. Президент [США Дональд Трамп] выдвигает, и вы, вероятно, за этим следите, предложение о проведении трехсторонних обсуждений: переговоров с Россией и Китаем относительно замены [ДСНВ], [выработки] более крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями, ограничивающего рост этих арсеналов и в Китае, и в России», — цитирует слова Руда ТАСС.

Замминистра обороны также сообщил, что времени на продление договора — как и на подготовку нового — достаточно, отметив, что Пекин на сегодняшний день не участвует во «многих такого рода договоренностях».

Вашингтон высоко ценит инспекционный режим СНВ-3 и прозрачность, которую проверки позволяют обеспечить в области стратегической безопасности, отметил Руд. Вместе с тем, по словам чиновника, США недовольны тем, что Россия якобы не выполняет полностью соглашения в сфере безопасности.

«У нас была определенная обеспокоенность по поводу выполнения Россией Договора по открытому небу, — заявил заместитель министра обороны США. — К сожалению, это не единственный договор в сфере контроля над вооружениями, относительно соблюдения которого Россией мы испытывали обеспокоенность. К сожалению, [у России] есть модель поведения в случае с целым рядом таких договоров, когда россияне не в полной мере придерживаются взятых на себя обязательств».

Договор по открытому небу подразумевает допуск 34 стран к наблюдательным полетам над территорией друг друга, чтобы иметь возможность проследить, как выполняются соглашения в сфере разоружения.

В октябре председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел сообщил, что Белый дом рассматривает возможность выхода из договора.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что Трамп уже подписал документ, предполагающий выход США из соглашения. Однако, по информации издания, глава государства еще не принял окончательного решения.

Выход Вашингтона из Договора по открытому небу станет еще одним ударом от Белого дома по России и Европе. Впрочем, подобные действия не станут неожиданностью после решения Трампа по отказу от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В то же время куда большую обеспокоенность вызывает именно судьба СНВ-3.

«Если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений», — говорил в июне президент России Владимир Путин в интервью Financial Times.

Соглашение было подписано Россией и США в 2010 году. Документ предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет. Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

Несмотря на заверения заместителя министра обороны США по политическим делам, российская сторона считает, что времени на раздумья у Вашингтона нет.

«Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого договора между Соединенными Штатами и Россией, но пока мы ничего не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Ничего нет, а в 2021 году он закачивается. Если сейчас переговоры не будут начаты, все, он «умрет», потому что времени просто не будет даже для формальностей», — заявлял Путин FT.

Сторонам стоит поторопиться, если они действительно намерены продлить действие договора, однако в Вашингтоне не спешат давать ответ, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Виктор Мизин, профессор МГИМО, специалист в области международной безопасности.

«Мы неоднократно обращались к США, но оттуда нет ответных сигналов под предлогом того, что у них продолжаются межведомственные изучения и согласования. Ну и потом, там разговаривать не с кем, потому что недавно подала в отставку Андреа Томпсон [экс-заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности], занимавшаяся этими вопросами в Госдепартаменте, затем господин Тим Моррисон в Совете национальной безопасности, то есть там происходит такая чехарда бюрократическая. В общем, этот вопрос остается подвешенным, а времени уже остается мало, чтобы реально добиваться каких-то сдвигов на данном направлении, и, в общем, в сообществе специалистов по контролю над вооружениями это вызывает определенное беспокойство», — рассказывает эксперт.

Впрочем, у США свои планы на СНВ-3. Американская сторона рассчитывает на присоединение Китая к договору и, судя по всему, Вашингтон намерен использовать договор, чтобы добиться сдерживания Пекина.

«Мы сейчас стремимся к крупному соглашению с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще», — говорил в ноябре Дональд Трамп, комментируя предстоящее истечение срока действия ДСНВ.

Впрочем, у Китая нет желания присоединяться к договору. По данным американских экспертов, число ядерных боезарядов в арсенале Китая составляет приблизительно 290 единиц. Потенциал КНР несопоставим с российским и американским, на что и ссылается Пекин, высказывая свою позицию.

«Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к этому процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам [РФ и США по разоружению]», — заявлял в ноябре директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в Москве на Конференции по нераспространению.

Политик также отметил, что попытки США подключить Китай к переговорам — повод для выхода из договора.

Вашингтон же считает, что китайские ракеты могут потенциально нанести и удар по американским кораблям, и по базам США в Корее и Японии в случае обострения конфликта.

Судя по всему, ведя переговоры с Россией о продлении СНВ-3, Соединенные Штаты намерены игнорировать позицию Пекина. И именно участие Китая в договоре может стать главным условием для Москвы.

«Теперь Китай говорит: «У нас так мало ядерного оружия, было бы несправедливо включать нас [в договор]». Если бы я представлял китайскую сторону, я бы сказал то же самое, — заявлял в июне Джон Болтон, занимавший на тот момент пост советника главы США по нацбезопасности. — Таким образом, они остаются за пределами соглашений, контролирующих вооружения, и могут бесконечно наращивать [потенциал]. Необходимо найти действующую модель в рамках трехстороннего соглашения или же рассмотреть возможность вовлечения других ядерных держав».

Для России же попытки США увеличить число участников договора выглядят как провокация и вызывают скорее раздражение из-за игнорирования Вашингтоном позиции Пекина.

«Откровенно провокационным выглядит постоянное выдвижение в качестве предварительного условия присоединение к процессу КНР вопреки не раз и очень четко заявленной позиции Пекина», — говорил в ноябре в своем выступлении на Московской конференции по нераспространению глава МИД России Сергей Лавров.

Тот факт, что США, игнорируя позицию Китая по договору, продолжают настаивать на своем, вызывает предположения о том, что Вашингтон попросту ищет весомый повод, чтобы отказаться продлевать действие соглашения.

«Нельзя по-другому интерпретировать этот призыв Трампа, как просто желание все утопить, это касается, кстати, и идеи включить Китай в какую-то договорённость по ракетам средней и малой дальности. Этот разговор просто бесперспективен», — отмечает Виктор Мизин.

Надежды на то, что Китай вдруг согласится стать участником соглашения, практически нет. Российской стороне стоит дождаться результатов президентских выборов в США, которые могут изменить расклад. В случае, если к власти придут демократы, Вашингтон может высказать намерение продлить ДСНВ. О подобных планах уже заявлял бывший вице-президент США и главный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

«Я буду добиваться продления договора СНВ-III — краеугольного камня стратегической стабильности в отношениях США и России, а также намерен использовать его в качестве основы для новых договоров в сфере контроля над вооружениями», — говорил он в июле в своей предвыборной речи.

При этом, по словам Виктора Мизина, позиция России касательно дальнейшей судьбы ДСНВ тоже не так однозначна.

«Понятно, что это дорога в никуда и Россия практически откровенно говорит, что она против дальнейших сокращений стратегических вооружения, считая, что мы достигли, что называется, дна и дальше мы двигаться не можем, не нарушая интересов своей национальной безопасности», — резюмирует эксперт.