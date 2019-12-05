«Очень деликатный»: Скабеева рассказала о разговоре с Зеленским

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующую запись беседы она опубликовала в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Реклама

Скабеева дозвонилась до Зеленского, и тот ответил на звонок. Однако разговаривать он отказался.

«Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», — подчеркнул украинский лидер.

Журналистка пыталась попросить Зеленского уделить ей «секундочку» времени, поскольку пресс-служба президента Украины для российских СМИ «непробиваема». Но он уже повесил трубку.

Разговор проходил по громкой связи, о чем Зеленский предупредил Скабееву. В момент звонка он находился на совещании. По словам телеведущей, украинский президент показал себя «деликатным, тактичным и приятным в общении» человеком.

В октябре на пресс-конференции Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с журналистами из России и участвовать в программе «60 минут».

Украинский лидер отметил, что у него нет времени отвечать тем, кто «настроены не тепло к независимости Украины». Он также добавил, что у России и Украины разные позиции относительно территорий, людей и независимости, и усомнился в правдивости сообщений российских СМИ об Украине.

«А «60 минут» это что? А-а-а-а, госпожа Скабеева! И тот господин, который поймал меня в Нью-Йорке. Это ее муж? А она планировала? Ох, ох! Очень опасно! Почему я игнорирую? По поводу журналистики. Они правду о нас показывают или нет?» — сказал Зеленский.

Телеведущий Евгений Попов, супруг Скабеевой, действительно подошел к украинскому президенту в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он попросил Зеленского прокомментировать скандал вокруг «давления» на него президента США Дональда Трампа.

«На меня никто не может давить, потому что я — президент независимого государства. На меня давить может только один человек — мой сын, которому шесть лет», — ответил украинский глава.

В начале октября президент России Владимир Путин призвал не выставлять Украину и украинцев «в невыгодном свете» на телевидении.

Президент в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что подобная политика является «неправильной».

«Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую (как это не покажется странным, даже государственные каналы), они ведут независимую редакционную политику, — что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно», — подчеркнул Путин.

Он также назвал украинцев «братским народом без всякого преувеличения» и ближайшим соседом. Критики, по словам российского лидера, могут заслуживать действия властей страны, но не народ Украины.

«Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах», — отметил президент.

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что намеренного очернения Украины на российском телевидении не происходит. «Никогда не делаем это специально», — подчеркнула журналистка.

Причем Скабеева регулярно критикует и высмеивает Зеленского. Незадолго до заявления Путина она в своем телеграм-канале высмеяла реакцию главы Украины, изменившегося в лице в ходе разговора с Трампом.

«Лицо Зеленского на словах Трампа: «Я, правда, надеюсь, что вы поладите с Путиным», — подписала Скабеева скриншот трансляции встречи украинского и американского лидеров телеканалом Fox News. В кадре видно, что лицо Зеленского выражает довольно много негативных эмоций. Выражение лица украинского президента было «бесценным» в тот момент, отмечают иностранные журналисты. В твиттере, обсуждая этот случай, предположили, что Зеленский был охвачен «экзистенциальным ужасом».

Незадолго до этого Скабеева выложила в канале обложку украинского журнала «Новое время». На ней Зеленский в короне сидит на зеленом кресле, а справа размещена надпись: «Очень приятно, царь!». Ниже поясняется, что речь идет про итоги выборов в парламент страны.