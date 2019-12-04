«Казалось, мы строим другой мир»: 25 лет Будапештскому меморандуму

5 декабря исполняется 25 лет со дня подписания Будапештского меморандума — документа, вокруг которого сегодня не утихают споры в связи со сложившейся на Украине ситуацией.

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Через четыре дня в Париже пройдет встреча в нормандском формате и, судя по всему, украинская сторона будет ссылаться на меморандум, защищая свои интересы. Соглашение стало одним из главных аргументов Киева в спорах и дискуссиях вокруг крымского и донбасского вопросов.

По мнению Киева, заключенный 25 лет назад Россией, Украиной, США и Великобританией важнейший договор в сфере безопасности сейчас нарушается Москвой. У России, впрочем, другое мнение на этот счет.

Безъядерная Украина

После распада СССР потеряли актуальность основополагающие документы европейской архитектуры безопасности. Ситуация стремительно и кардинально менялась и требовала новых соглашений.

Остро встал вопрос ядерного вооружения, размещенного на территории бывшего СССР. Экономический коллапс и региональные конфликты в Абхазии, Нагорном Карабахе, Таджикистане, Южной Осетии и Приднестровье создавали реальную опасность попадания атомных боеголовок в руки террористов.

Украина занимала особое место в сложившейся ситуации. По данным украинских источников, в 1991 году она унаследовала от СССР 176 межконтинентальных баллистических и более 2500 тактических ракет. Таким образом, Украина стала третьей в мире ядерной державой, уступая лишь США и России.

В мае 1992 года Белоруссия, Казахстан и Украина вместе с РФ и США подписали Лиссабонский протокол — документ, по которому бывшие союзные республики отказывались от ядерного арсенала и передавали боеголовки и средства их доставки России, присоединяясь к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако в обмен на односторонние уступки Киев хотел получить гарантии: в частности, по сохранению территориальной целостности.

Переговоры длились еще несколько лет, и завершающая стадия прошла в начале декабря 1994 года в Будапеште. В Венгрии тогда состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

Один из подразделов итоговых решений был посвящен «нераспространению ядерного оружия». В одном из его пунктов говорилось, что государства-участники «будут поддерживать и поощрять присоединение всех государств к ДНЯО; в частности, государства-участники, которые еще не являются сторонами ДНЯО, вновь подтверждают свое твердое намерение в возможно кратчайшие сроки присоединиться к ДНЯО в качестве государств, не обладающих ядерным оружием».

А за день до публикации основных решений саммита СБСЕ президенты России, США и Украины, а также премьер-министр Великобритании подписали Будапештский меморандум.

В этом документе говорилось, что, поскольку Украина подписывает ДНЯО «в качестве государства, не обладающего ядерным оружием», эти страны «подтверждают Украине свои обязательства… уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины… воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины…»

Будапештский меморандум стал предпоследним этапом оформления безъядерного статуса Украины. В 1996 году Киев присоединился к ДНЯО, и Украина официально отказалась от такого оружия. Долгое время о меморандуме не вспоминала ни одна подписавшая его сторона. Неожиданно для всех вопрос стал актуальным в 2014 году, соглашение было вновь внимательно рассмотрено и по-разному интерпретировано.

Спорный документ

Для Киева Будапештский меморандум стал важнейшим документом в начале 2014 года, когда после «евромайдана» Крым вошел в состав России по результатам референдума.

Главная проблема в интерпретации соглашения заключалась в том, что документ не был ратифицирован. Украина настаивает на том, что документ был подписан главами государств и вступал в силу с момента подписания. Противники же этой позиции считают, что, так как меморандум не был ратифицирован, то соглашение можно считать всего лишь декларацией.

У российского руководства на роль Будапештского меморандума свой взгляд.

«Когда мы указываем, что это антиконституционный переворот, нам говорят: нет, это не вооруженный захват власти, это революция. А если это революция, то тогда мне трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство... а с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали», — говорил президент России Владимир Путин.

В мае 2014 года он отметил, что «утрата Украиной территориальной целостности явилась результатом не внешнего воздействия, а сложных внутренних процессов, которые с Россией и ее обязательствами по Будапештскому меморандуму никак не связаны».

Мнение Киева диаметрально противоположно: к 20-летию меморандума министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором сообщалось, что «в 2014 году Российская Федерация нарушила взятые на себя обязательства», поставив под сомнение не только гарантии безопасности ядерных стран по отношению к отдельно взятой стране, но и создав прецедент.

Позиция России при этом заключается в том, что суть меморандума сводится к тому, что страны взяли на себя обязательство не применять ядерное оружие против этого государства.

«Действительно, мы сказали, что единственное конкретное обязательство в этом меморандуме заключалось в том, что Россия, США и Великобритания не будут применять против Украины ядерное оружие», — говорил глава МИД РФ Сергей Лавров в 2016 году.

Что касается вопроса о территориальной целостности, то Лавров подчеркнул, что государства-подписанты взяли на себя обязательства руководствоваться принципами ОБСЕ. При этом, добавил министр, «принципы ОБСЕ нигде и никогда не разрешали проводить государственные перевороты» и «запрещали покушаться на национальные языковые меньшинства».

Мечта Владимира Зеленского

Перед выборами президента Украины в ходе агитации к Будапештскому меморандуму обращались сразу несколько кандидатов. Среди них и Владимир Зеленский.

«Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — говорилось в обращении Зеленского.

В сентябре украинский лидер вспомнил о меморандуме, выступая со своей первой речью с трибуны Генассамблеи ООН.

«Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем. И делала шаги на пути к международной безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который в то время, между прочим, был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая, вместе взятых. Потому что нам казалось, что мы все строим другой, новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок», — сказал он.

Зеленский отметил, что в итоге «в этом новом мире» Украина потеряла часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.

Несмотря на очевидные и непримиримые разногласия России и Украины по Будапештскому меморандуму, команда Владимира Зеленского, вероятно, не отметает этот аргумент в предстоящей дискуссии с Россией по донбасскому вопросу.

Так, например, апеллировать к соглашению в ходе встречи в нормандском формате посоветовал Зеленскому первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, главе государства на переговорах следует «защищать Украину».

«Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом», — заявил он 30 ноября. По мнению Кравчука, с Украиной на самом деле «играют как кот с мышью» и помогают Киеву «только на словах».

О нарушении основных положений меморандума твердит и сам Зеленский. Однако у президента свои планы на соглашение.

«Будапештский меморандум не был выполнен. У меня есть мечта, что в ближайшем будущем эти великие державы, а также и новые игроки (Польша, Канада, страны Балтии, ЕС), подпишут новое большое соглашение, которое защитит суверенитет и территориальную целостность других государств», — заявил президент 2 декабря в интервью польской Gazera Wyborcza.

При этом он добавил, что в документе необходимо будет сразу прописать ответственность, которую будут нести стороны в случае нарушения соглашения.

Об этом же в конце сентября говорил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые — которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — заявлял Ермак, добавив, что при составлении такого договора важно учесть «негативный опыт» Будапештского меморандума.

К слову, о необходимости пересмотреть положения документа Украина заявляла еще до событий зимы-2013/14, которые и привели к референдуму в Крыму.

Впервые Киев обвинил Москву в якобы нарушении положений Будапештского меморандума в 2003 году, когда между Россией и Украиной возникли споры вокруг острова Тузла, расположенного в Керченском проливе. С одной стороны от острова проходил судоходный канал, с другой — мелководный. Киев и Москва тогда пытались определить, под чьей юрисдикцией находится остров. Этот вопрос оставался нерешенным вплоть до включения Крыма в состав России, однако украинский МИД заявлял, что Россия признала принадлежность Тузлы к Украине. Москва же говорила о статусе острова как о «неопределенном».

Позже, в 2009 году, президент Украины Виктор Ющенко заявлял о намерении пересмотреть Будапештский меморандум.

«Эти договоры нужно заменить двусторонними договорами со странами-гарантами», — указывал Ющенко. Однако каких именно гарантий хочет получить Украина при переподписании меморандума, президент не говорил, как сейчас не говорит и Владимир Зеленский.