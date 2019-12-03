«Дело непростое»: Лавров обсудил в Баку Нагорный Карабах

Глава МИД России Сергей Лавров завершает свой визит в Баку. 3 декабря он провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, по итогам которых

он заявил о возможности компромисса между Арменией и Азербайджаном по вопросу урегулирования в Нагорном Карабахе.

«У нас есть понимание, что существуют возможности для компромисса. Дело непростое, конфликт — один из наиболее длительных на пространстве бывшего СССР», — цитирует Лаврова агентство Sputnik.

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Вместе с тем Москва «признательна азербайджанским друзьям за понимание» идей России как председателя Минской группы ОБСЕ по Карабаху, подчеркнул российский дипломат.

К слову, поездка Лаврова в Азербайджан состоялась за несколько дней до встречи Минской группы ОБСЕ, которая должна пройти в Братиславе 5-6 декабря. На ней же состоится встреча глава МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, в которой также примут участие послы России, США и Франции (они также входят в Минскую группу).

Ранее в СМИ активно обсуждали план урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, который журналисты окрестили так называемым «планом Лаврова». Суть его заключалась в том, что Ереван возвращает под контроль Баку пять (из семи) районов непризнанного региона, а Азербайджан, в свою очередь, снимает с Армении экономическую блокаду.

Что касается статуса Нагорного Карабаха, то его определение предлагается отсрочить на долгое время.

В то же время следует подчеркнуть, что сам министр иностранных дел России еще в 2017 году заявлял, что никакого «плана Лаврова» не существует, а в основе обсуждаемых идей лежат лишь предложения участников Минской группы.

Вопрос урегулирования в Карабахе Лавров также обсуждал и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который принял российского министра в понедельник, 2 декабря. На ней он отметил важность гуманитарных контактов между Баку и Ереваном, в том числе по линии СМИ.

Одна из инициатив Москвы — поощрение гуманитарного диалога между государствами. В МИДе недавно отметили, что приветствуют инициативу азербайджанской и армянской сторон осуществить обмен журналистами: недавно группа армянских корреспондентов побывала в Азербайджане, а их азербайджанские коллеги — в Армении и Нагорном Карабахе. Идею подобных обменов поддерживают и в России. Источник «Газеты.Ru» в МИД России рассказал, что Москва «активно продвигала и поддерживала идею начала контактов по линии журналистов».

Москва, в целом, в вопросе коммуникаций между двумя заказвказскими республиками занимается балансировкой отношений, говорит «Газете.Ru» замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Эксперт напомнил о визите президента России Владимира Путина в Армению в октябре этого года. Отношения Москвы и Еревана при президенте Николе Пашиняне достаточно конструктивные, что дает возможность Армении реализовывать ряд значимых проектов при помощи Москвы.

Например, несмотря на помощь США в развитии «зеленой энергетики», Армения ведет переговоры по поводу участия российской стороны в строительстве в республике новой АЭС. «Мы продолжим, и уже сейчас рассматриваем возможности строительства новой атомной станции, после закрытия Мецаморской АЭС», -— заявлял в июне вице-премьер Армении Тигран Авинян.

В то же время Жарихин считает, что,

несмотря на отношения Армении и России, недавний высокий прием вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой посылает «очень легкий сигнал» Еревану: «Это может быть тонким намеком не слишком увлекаться западным направлением в ущерб нашим отношениям».

В конце ноября первую леди Азербайджана, которая занимает второй по конституции пост в стране, принимали на самом высоком уровне. Она встретилась как с президентом России Владимиром Путиным, так и с премьером Дмитрием Медведевым. Алиева получила из рук российского лидера орден Дружбы. Указ о ее награждении «за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений» был опубликован в августе.

Супруга президента Азербайджана президента страны Ильхама Алиева стала вице-президентом страны в 2016 году. Тогда были приняты поправки в конституцию страны, которые установили пост вице-президента. Это фактически сделало Алиеву вторым по влиянию человеком в Азербайджане.

В этом назначении наблюдатели увидели своеобразную страховку для самого Алиева, который руководит Азербайджаном с октября 2003 года и будет оставаться на посту вплоть до выборов 2025 года.

Азербайджан и Россия активно сотрудничают в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом. В начале ноября директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о сотрудничестве с руководством ряда стран бывшего СССР по пресечению деятельности ячеек террористов, упомянув среди них и Азербайджан.

Баку также один из важных приобретателей российских вооружений: за последние годы Азербайджан приобрел у России различного оружия на сумму более $5 млрд.

В то же время Азербайджан стремится диверсифицировать свою внешнюю политику, развивая диалог с США. Баку в конце ноября ввел на полную мощность анатолийский трубопровод — TANAP. Трубопровод — часть проекта «Южный газовый коридор» — ЮГК, который строился для поставки азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу.

«Южный газовый коридор» протянется на 3,5 тыс. км — от месторождений около Баку до юга Италии. Газ будет поставляться с гигантского месторождения Шах-Дениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м газа. Стоимость проекта оценивается примерно в $40 млрд. Это может создать конкуренцию для «Газпрома» по поставке топлива в Европу и Турцию. Впрочем, по мнению аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», пока большую опасность для российского газа представляет американский СПГ, а не азербайджанский газ.