«Встаете с колен»: что Лукашенко заявил в Сербии

Президенты Сербии и Белоруссии Александар Вучич и Александр Лукашенко заявили о дружеских отношениях своих стран и взаимных личных симпатиях на переговорах в Белграде. Белорусский лидер пообещал коллеге помочь «подняться с колен» и посетовал на действия неких «империй», от которых страдают, в том числе, сербы. Он также подтвердил позицию по непризнанию независимости Косова.

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Почему Вучич не стал прятаться от Лукашенко

Готовясь встречать Александра Лукашенко, в Белграде вспоминали, что президент Белоруссии — единственный из мировых лидеров, кто посещал Югославию во время бомбардировок авиацией НАТО в 1999 году. Александар Вучич неоднократно называл Белоруссию «братской страной» и важным партнером. Однако история отношений Белграда и Минска также знавала и кризисные периоды.

Так, в 2009 году тогдашний президент Сербии Борис Тадич отказался встретиться с Лукашенко, боясь негативной реакции в мире.

Десять лет назад белорусский гость прибыл на горнолыжный курорт Копаоник на фоне охлаждения отношений Минска с Вашингтоном. Находившийся там же Тадич, по словам Вучича, спрятался в ресторане, опасаясь отрицательного восприятия на Западе контактов с опальным Лукашенко. Нынешний президент обещал «не скрываться и не вести тайные переговоры».

«Это человек, который всегда был вместе с народом Сербии. Ни в одном своем выступлении он не был против Сербии, никогда не голосовал против Сербии! Как я могу не принять таких друзей, только для того, чтобы меня никто не стал обвинять?» — пояснил Вучич свою позицию.

По его мнению, к Сербии хорошо относятся во всех городах Белоруссии.

Хлеб и соль по-сербски

Визит Лукашенко в Белград стал ответом на посещение Вучичем Минска в июне. В дни проведения Европейских игр сербский лидер на переговорах с хозяином соревнований поблагодарил его за позицию Белоруссии по Косово.

Теперь же президенты рассчитывали уделить особое внимание перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов, следовало из повестки. Согласно представленным данным, за первые девять месяцев 2019 года Сербия экспортировала в Белоруссию товары и услуги на общую сумму $41,4 млн, что на 12,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом объем поставок из Белоруссии сократился на 9,3% — почти на $5 млн.

К приезду Лукашенко по всему Белграду развесили белорусские флаги. Несмотря на плохую погоду, Вучич лично встретил гостя в аэропорту, заключив в крепкие объятия и едва не расцеловав — в духе традиций лидеров соцблока второй половины XX века.

После этого Лукашенко предложили хлеб и соль.

Первым пунктом программы значилось посещение президентами мемориального кладбища освободителям Белграда от нацистской оккупации в 1944 году и возложение венков к памятнику красноармейцу. В целях обеспечения безопасности по всей длине прилегающей к парку улицы Рузвельта и окрестным переулкам с интервалом примерно в 50 м расставили полицейских, что для сербской столицы вообще-то не слишком характерное явление. Примерно за 10 мин до прибытия политиков все дороги района были перекрыты. Кортеж Лукашенко и Вучича сопровождал вертолет.

Дань памяти освободителям Белграда

Оба лидера появились на территории мемориального комплекса в 16.00 по местному времени. Лил сильный дождь, однако президенты демонстративно проигнорировали зонты. На кладбище их приветствовал почетный гвардейский батальон, а военный оркестр исполнил гимны двух стран. На несколько десятков секунд Лукашенко и Вучич склонили головы в торжественно-трагическом молчании у каменной фигуры красноармейца, почтив память погребенных там советских и югославских победителей нацизма. Хотя мемориал находится сейчас в неважном состоянии.

В Белоруссии за памятниками войны ухаживают гораздо бережнее, следят за их сохранностью.

Случайные прохожие с интересом наблюдали за политиками с доступной дистанции. Горожане выходили из близлежащего кафе и делились впечатлениями. Из их разговоров можно было сделать вывод, что — по крайней мере в столице — отношение к президенту Белоруссии не очень позитивное.

«Нельзя сидеть во власти 20 лет», — отрезал один гражданин, хотя на самом деле Лукашенко руководит своей страной 25 лет — ровно столько же прошло с момента установления белорусско-сербских дипломатических отношений.

«Вы начинаете вставать с колен»

Первый день визита белорусского президента завершился неформальным ужином. А на официальных переговорах Лукашенко акцентировал внимание на необходимости развития экономических отношений.

«Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы еще повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем их на более высокий уровень, в том числе в торговле», — резюмировал он.

В свою очередь, Вучич заметил, что если прежде в Сербии стеснялись дружить с Белоруссией, то теперь «говорят об этом с гордостью». Если верить президенту, белорусский лидер является «одним из немногих настоящих друзей Сербии».

По словам Лукашенко, сербы и белорусы – «друзья» и «просто родные люди». Особенностью отношений между странами, на его взгляд, является то обстоятельство, что Белоруссия и Сербия «не ставят друг перед другом предварительных условий».



Кроме того, президент Белоруссии крайне лестно высказался о месте своего пребывания.

«Это прекрасная страна, чудесные земли, которые могут прокормить гораздо больше населения, чем сегодня живет в Сербии.

Это блестящий, героический, патриотичный народ. Поэтому Сербия всегда будет процветающей. Проезжая сегодня по Белграду, я сравнивал со своим посещением ранее: я вижу, что Сербия и столица начинают не просто оживать — вы начинаете вставать с колен. И мы готовы участвовать в этом, помогать, насколько можем», — подытожил Лукашенко.

«Империи меряются силами в Сирии»

Президенты также обсудили сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме того, был подписан пакет документов, половина из которых имеют отношение к научной сфере. Как передает «БелТА», это меморандум о взаимопонимании при осуществлении сотрудничества в области инноваций и развития цифровых технологий, соглашения о научно-техническом сотрудничестве Национальной академии наук Белоруссии с Сербской академией наук и искусств, Министерством образования, науки и технологического развития Сербии.

Белорусские и сербские ученые в ближайшие два года планируют выполнить 10 совместных научно-технических проектов в области сельского хозяйства и продовольствия, биотехнологий, наноматериалов, лазерных и химических технологий.

Вучич и Лукашенко не обошли вниманием и мировую повестку.

Как заметил белорусский лидер, «по вине одной из империй идет торговая война, другие меряются силами в Сирии».

«От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев хлынули сюда. Начали уже серьезно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам этого не надо. Мы, к сожалению, участники всего этого, но вина не в нас», — констатировал Лукашенко.

Теперь в графике Вучича значится поездка в Россию. Лукашенко же проведет переговоры с Владимиром Путиным 7 декабря в Сочи.