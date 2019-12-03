Разворот внутри Атлантики: как НАТО решает проблемы

Лидеры 29 стран-членов НАТО встретятся в Лондоне 3-4 декабря. В числе тем — разрешение внутренних политических и финансовых вопросов, «сверка часов» по международным договорам, а также обсуждение политики в отношении России и Китая. С 2016 года этот саммит будет уже четвертым — несмотря на то что официально такие встречи нерегулярны, а промежутки между ними иногда достигали трех или даже четырех лет, в последнее время главы стран альянса стали собираться все чаще.

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В этот раз саммит будет юбилейным — в апреле 2019 года блок отметил свое 70-летие.

Организация была основана 4 апреля 1949 года, тогда был официально подписан Североатлантический договор. С этого момента началось становление крупнейшего военного-политического альянса, где, несмотря на равноправие стран-членов, главенствующую роль играли США. Что же касается Варшавского Договора, то он был создан несколькими годами позже, в 1955 году, и прекратил свое существование в 1991-м.

В связи с торжествами лидеров стран, которые будут представлены первыми лицами, ждет прием от имени британской королевы Елизаветы II. Глава государства примет участников саммита в последний раз как лидер страны-члена ЕС — Британия вскоре должна покинуть Европейский союз.

«Гвоздем программы» должно стать выступление президента США Дональда Трампа. От главы крупнейшего финансового донора альянса европейские партнеры ждут подтверждения приверженности пятой статьи устава НАТО — «нападение на одну страну означает нападение на всех».

Ритуальные слова, по сути, необходимы для единения союзников, которое сейчас подвергается регулярным испытаниям. Накануне саммита в СМИ появилась информация, что США намерены сократить финансирование военного блока: ранее Вашингтон оплачивал 22% бюджета организации, теперь эта доля будет уменьшена до 16%, а расходы с США предстоит разделить Германии. Об этом же предупредил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Для Вашингтона этот шаг имеет свое значение — Белый дом давно пытается увеличить долю военных расходов союзников до 2% от их ВВП. Германия, к слову, до этого показателя до сих пор не дотягивает.

К 2018 году порог преодолели лишь шесть европейских-членов альянса: это Греция, Польша, Великобритания и три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония. В Канаде же расходы на оборону в 2018 году упали на 11%. Накануне саммита Вашингтон вновь призвал лидеров стран-членов НАТО увеличить финансирование оборонных трат, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Макрон против Эрдогана

Торжественный повод для саммита будет немало разбавлен тревогами — в последнее время обстановка внутри альянса становится неспокойной. «К 70 годам будущее НАТО выглядит менее уверенным, чем раньше», — пишет Time.

Большой резонанс недавно возымело интервью президента Франции Эммануэля Макрона изданию The Economist, в котором он высказался про «смерть мозга» НАТО.

«То, что мы сейчас наблюдаем, — это смерть мозга НАТО, — слова Макрона мгновенно разлетелись по миру. — У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу».

Сам Макрон назвал свои слова «полезным сигналом», который привлечет внимание союзников к расцветающему кризису. Однако другие влиятельные лидеры НАТО — например, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель — с французским лидером не согласились. При этом уже известно, что НАТО создаст экспертную группу, которая займется исследованием поднятых Макроном проблем.

Демарш французского лидера не был большой неожиданностью — с момента своего вступления в должность президента Макрон активно продвигал идеи большей независимости стран ЕС от заокеанских партнеров. Так, в прошлом году он заявил о необходимости создания единой европейской армии. По мнению Макрона, для обеспечения своей безопасности Европа должна быть менее зависимой от США — как минимум в том, что касается обороны.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую армию Европы», — заявил Макрон. Правда, как ранее уверил «Газету.Ru» источник, близкий к структурам ЕС, эту идею в союзе не поддерживают.

Критические высказывания французского президента касательно политики НАТО со временем обрели почти системный характер.

Этой осенью он также раскритиковал действия члена альянса — Турции — в Сирии. Поводом для недовольства Макрона стала неспособность НАТО отреагировать на наступление Анкары на курдские территории в северо-восточной части САР. Также он подверг сомнению неожиданное решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из региона.

«Нам нужно понять, куда движется Турция и как вернуть ее на разумную позицию, которая позволяет обеспечить ее внутреннюю безопасность с учетом нашей повестки дня и правильной солидарности в НАТО», — заявил Макрон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на эти высказывания достаточно жестко: «Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти своего мозга», — ответил турецкий лидер.

МИД Франции в ответ назвал эти слова «оскорблением» и вызвал турецкого посла в Париже для разъяснения ситуации. Так или иначе, в преддверии саммита конфликт Эрдогана и Макрона остается темой для дискуссий внутри альянса и не исключено, что он может вылиться в новую перепалку на саммите.

Турция создает проблемы для НАТО

Сама Турция в последнее время тоже стала одним из самых противоречивых и беспокойных членов НАТО. Несмотря на формальную общность интересов с западными партнерами, страна объективно преследует свои цели. Это видно и из уже упомянутой военной операции «Источник мира» на сирийско-турецкой границе, где эскалацию событий удалось сдержать лишь при вмешательстве России и Ирана. Из той ситуации Анкара вышла в выигрыше — а сообщения о столкновениях между сирийскими силами и протурецкими повстанцами поступают и по сей день.

Камнем преткновения между альянсом и Турцией также стала сделка по покупке Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Сначала блок НАТО активно противостоял свершению сделки — взамен Турции предлагались американские установки «Патриот» — однако и после поставки российских ЗРК «атлантическое давление» не прекратилось.

Так, непосредственно в преддверии саммита НАТО высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что на встрече турецкому лидеру Эрдогану напомнят о неприемлемости этой сделки с Россией.

«Полагаю, что президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их озабоченность действиями по С-400, — цитирует чиновника альянса ТАСС. — Мы прямо говорим [Эрдогану], что эта система противоречит обязательствам Турции как члена НАТО, в частности участию в программе [создания] истребителей F-35».

Сами турецкие власти, впрочем, другого мнения — по словам члена Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаила Сафи, закупки российского вооружения лишь укрепят безопасность альянса.

Несмотря на то что курс Турции в последнее время ощутимо отклоняется от «общеатлантического» курса, блоку опальный восточный союзник все еще необходим.

В настоящее время Анкара располагает второй по мощи армией во всем альянсе, которая укрепляет позиции НАТО на Черном море и Ближнем Востоке. На территории Турции находится американская база «Инджирлик», которая позволяет Вашингтону держать в тонусе близлежащий регион. Демонстративный конфликт с турками в этом свете альянсу невыгоден — и осознающий это Эрдоган позволяет себе смелые и резкие шаги.

«Сдерживание и диалог» с Россией

Важной темой, которую на саммите не обойдут вниманием, будут отношения НАТО с Россией. В преддверии лондонского саммита новый посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва призывает североатлантических «коллег» пересмотреть отношения. По словам дипломата, Россия не угрожает альянсу и хочет улучшения ситуации, однако исправить ее будет непросто.

С Келиным косвенно согласился и генсек альянса Столтенберг:

во время своего недавнего выступления он отказался видеть в России военную угрозу, отметив, впрочем, что стратегическое противостояние никто не отменял. Политику НАТО на российском направлении Столтенберг назвал курсом «сдерживания и диалога».

«Россия — наш самый большой сосед, и останется таковым. Нам нужно поговорить с Россией, чтобы улучшить наши отношения. Но даже без улучшения отношений нам необходимо справляться с трудностями», заявил он.

Большого диалога между НАТО и Россией сегодня нет. После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума 2014 года отношения были заморожены, а из НАТО был отозван российский военный представитель. После отъезда из Брюсселя постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко, нового российского дипломата в альянсе так и не появилось.

Ранее представители блока не поддержали призыв о введении в Европе моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, с которым в начале осени к европейским лидерам обратился Владимир Путин. О готовности разговаривать на эту тему пока заявил только Макрон, который увидел в этой теме «основу» для будущих обсуждений.