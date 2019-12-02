Дружбе конец: Борис Джонсон стесняется Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп сегодня ночью прибудет в Лондон для участия в юбилейном саммите НАТО, в этом году альянсу исполнилось 70 лет. В рамках своего визита американский лидер намерен встретиться с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

А вот двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в его графике нет.

Британский премьер — один из лучших друзей президента США в числе иностранных лидеров, отмечает Axios, но в этот раз Джонсон призвал Трампа «держаться подальше», чтобы не испортить шансы Консервативной партии на предстоящих выборах в парламент.

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От результатов голосования зависит премьерство Джонсона, а также судьба Brexit. Консерваторы уверены, что взрывной нрав президента США может навредить их избирательной кампании. По данным The Times, премьер намерен максимально уменьшить контакты с Трампом во время его пребывания в Лондоне.

Джонсон планирует встретиться с президентом США всего несколько раз, утверждают источники издания, любые контакты сторон будут проходить вне формата тет-а-тет.

Таким образом консерваторы намерены обезопасить премьера от «большой проблемы» в лице Трампа, так как американский лидер, известный своими непредсказуемыми заявлениями, стал слишком токсичной фигурой в контексте предстоящих 12 декабря парламентских выборов в Великобритании.

До выборов Великобритании остается меньше двух недель, и сейчас каждый шаг кандидата будет рассматриваться прицельно.

«Трамп имеет неоднозначную оценку в британском истеблишменте и среди обычных граждан. Это оценка со знаком минус в большей степени, чем со знаком плюс. Естественно, что Джонсон не хочет ассоциироваться с Трампом накануне выборов», — говорит «Газете.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Президент США — один из самых непопулярных мировых политиков для британцев. Согласно ноябрьскому опросу YouGov, 67% респондентов негативно относятся к Трампу и лишь 18% позитивно оценивают деятельность американского лидера. При этом у его предшественника — Барака Обамы — рейтинг одобрения среди британцев был 73%.

К слову, о желании Джонсона оградить выборы от Трампа сообщают не только СМИ, но и сам премьер. В конце ноября он призвал своего американского коллегу не принимать участие в британской избирательной кампании.

«Есть вещи, которые мы делаем традиционно как любящие союзники и друзья, а есть такие, какие мы не делаем — это участие в предвыборных кампаниях друг друга», — заявил Джонсон.

Таким образом британский премьер намекнул Трампу на октябрьский инцидент, когда президент США фактически вмешался в выборы в Великобритании. Тогда американский лидер назвал основного соперника Джонсона — лидера лейбористов Джереми Корбина — «очень плохим премьером» для британцев, а также призвал Консервативную партию заключить соглашение с лидером партии Brexit Найджелом Фаражем.

Представители Белого дома накануне визита Трампа в Лондон отмечали, что президент США «полностью осведомлен о том, чтобы снова не участвовать в выборах другой страны». Однако подобные заявления не успокаивают консерваторов.

По последним опросам Survation/Good Morning Britain от 26 ноября, консерваторы возглавляют предвыборную гонку с рейтингом в 42%, следом идут лейбористы с 33%, за ними либерал-демократы — 11%, на четвертом месте «зеленые» — 4%, а пятую строчку делят Шотландская национальная партия и партия «Brexit» с результатом в 3%.

«Порядка 15% избирателей еще колеблются и пока не знают, за кого будут голосовать. Соответственно, любые неосторожные заявления или высказывания, в том числе связанные с Трампом, могут сыграть в минус для консерваторов», — отмечает Топорнин.

Джонсон все это понимает, а его различные советники не раз рекомендовали ему быть осторожнее с главой Белого дома, добавляет эксперт. Премьер старается дистанцироваться от президента США и доказать, что он может не считаться с заявлениями «большого брата».

Пока консерваторы опережают своих ближайших конкурентов — Лейбористскую партию — на 9%, но расклад сил может поменяться из-за фактора Трампа. Если президент США не сдержится и станет хвалить Джонсона в ходе визита в Лондон, соперники премьера используют это против него. В особенности действия президента США будут под пристальным вниманием лидера лейбористов Джереми Корбина — он уже не раз критиковал премьера за своеобразный поворот в сторону Вашингтона и даже указывал на «тайный сговор» между Джонсоном и Трампом.

политик утверждал, что Великобритания и США якобы тайно обсуждают условия торгового соглашения, которое приведет к росту цен на лекарства и «безудержной приватизации» медицинских услуг после Brexit. Сам Джонсон последовательно отвергает все обвинения своего политического соперника.

В данном контексте вполне понятна определенная отстраненность британского премьера от своего ключевого заокеанского союзника. Трамп за время своего президентства ухудшил отношения со многими традиционными партнерами США в Европе, а теперь начал терять и расположение Великобритании.

Трамп не пользуется популярностью у многих европейских лидеров из-за своих спорных решений — введения пошлин на сталь и алюминий из стран Евросоюза, выхода из международных соглашений и давления на союзников по НАТО для увеличения их расходов на оборону до 2% ВВП.

«Британский премьер наверняка смотрит на другую сторону Ла-Манша, в частности, за тем, что происходит в ведущих европейских столицах. Совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон жестко раскритиковал НАТО и заявил о кончине коллективного мозга альянса», — утверждает Топорнин.

Несмотря на предстоящий выход Лондона из состава ЕС, Джонсону предстоит сотрудничать с европейскими странами, среди которых одну из ведущих ролей играет Париж, считает эксперт. Макрон своими действиями мог подсказать британскому премьеру, как взаимодействовать с президентом США.

Таким образом, отстраненность Джонсона от Трампа может быть связана не только с предстоящими выборами в британский парламент, но и с изменением вектора европейской политики. Президент США своими действиями фактически заставил Европу задуматься о гипотетической возможности отхода от своего ключевого союзника.

Позиция Джонсона хорошо вписывается в явный крен Европы в сторону отказа от близкого партнерства с США, подчеркнул Топорнин, европейцы думают о том, что им нужно самостоятельно решать свою судьбу.

«Точка опоры в лице США представляется весьма зыбкой, конечно, они будут ждать результатов президентских выборов. Однако до них еще год, а Трамп за это время может наломать много дров в отношении своих союзников», — резюмировал эксперт.