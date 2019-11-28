«Мнимая стабильность»: о чем договорятся лидеры ОДКБ в Бишкеке

Лидеры стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) собираются в Бишкеке, где 28 ноября обсудят союзническое взаимодействие. На переговоры отправился и президент России Владимир Путин, глава государства рассчитывает обсудить с коллегами ключевые вопросы повестки дня.

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«В ходе заседания Владимир Путин обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году, а также обменяется мнениями по актуальным региональным и международным проблемам», — заявили в пресс-службе Кремля.

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) организации пройдет под председательством главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова. По предварительным данным, одним из важных вопросов заседания станет ситуация на таджикско-афганской границе.

Помимо Путина и Жээнбекова в ней примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Стоит отметить, что договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте в 1992 году. В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 1993 году к договору присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.

В соответствии с договором, если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, это будет рассматриваться как агрессия против всех участников ОДКБ.

Все страны придерживаются соглашения, однако растущие противоречия между союзниками могут повлиять на стабильность в организации. О наличии спорных моментов, в частности, свидетельствует отсутствие генсека в ОДКБ. Сам пост безусловно есть, но он пустует из-за Армении.

Армяно-белорусский фактор

В прошлом году тогдашний генеральный секретарь Юрий Хачатуров ушел в отставку по инициативе Еревана, на родине политика обвинили в нарушении конституционного порядка в 2008 году и призвали сложить свои полномочия.

Армянский генсек подал в отставку после смены власти в Армении, когда премьером стал Пашинян. Уход Хачатурова был неожиданным и вызвал споры внутри ОДКБ, которые были связаны с выбором нового генерального секретаря. Полномочия представителя Армении должны были закончиться лишь в конце 2019 года, однако Ереван так и не смог предложить другого кандидата.

В итоге организация решила вовсе не выбирать нового генсека до 2020 года, назначив исполняющим обязанности Валерия Семерикова.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, ситуация в Армении вызывает беспокойство не только из-за отставки генсека.

«Мало верится в их заверения о приверженности ОДКБ с учетом их последних действий. К примеру, недавно они открыли памятник немецкому коллаборационисту Гарегину Нжде, а еще попытались распространить это дело на российскую территорию. Также не особо понятна ситуация вокруг Нагорного Карабаха, предстоящие выборы в регионе могут привести к дестабилизации ситуации, а также негативно повлиять на отношения Армении и Азербайджана», — считает эксперт.

Наиболее серьезные опасения же внушает не Армения, уверен Александров, а поведение Белоруссии, в особенности белорусского лидера, в отношении России.

«Лукашенко отказывается от размещения российской военной базы на территории Белоруссии, в то время как войска НАТО приближаются к границам, а Польша и страны Прибалтики втягивают в ситуацию американский контингент войск — там разворачиваются системы первого удара. Отказываясь от сотрудничества, Лукашенко ведет себя как ненадежный союзник», — утверждает эксперт.

Между Минском и Москвой в последнее время действительно существует ряд противоречий. Лукашенко не раз делал громкие заявления, что Россия якобы давит на Белоруссию, не желая идти на встречу по многим вопросам. В частности, белорусского лидера беспокоит реализация Союзного договора, который предполагает интеграцию двух стран. Лукашенко требует больших преференций от российской стороны, в Москве же настаивают на взаимовыгодном сотрудничестве.

Отказ Белоруссии от военной базы вызывает ряд вопросов у России, учитывая взаимодействие стран в рамках ОДКБ. Минск не видит особого смысла в размещении на своей территории российских военных, хотя в союзной республике уже есть два военных объекта РФ — радиолокационная станция «Волга» (Ганцевичи) и 43-й узел связи ВМФ (Вилейка).

Относительная стабильность

Стоит отметить, что российские военные базы уже есть в Армении, Киргизии и Таджикистане. В Казахстане же находится стратегический полигон с ПВО и ПРО, а также отдельная измерительная станция РВСН. Михаил Александров отмечает, что в отношении стран центральноазиатского направления все стабильно.

«Угрозы в регионе сводятся к борьбе с террористическими группами. В Казахстане спокойно произошел транзит власти, что сохраняет надежду на стабильность в стране. В Киргизии внутриполитическая ситуация пока нестабильна, но характер угроз на этом направлении не столь существенен»,

— уверен эксперт.

В Таджикистане существуют проблемы внутреннего характера, подчеркивает Александров, это связано с тем, что в страну периодически проникают террористы со стороны Афганистана.

«Там базируется наша дивизия, то есть это достаточно надежный оплот против разрастания террористической угрозы в другие страны ОДКБ. Проблемы внутри Таджикистана вряд ли смогут привести к серьезным последствиям», — резюмировал эксперт.

При этом Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, в котором выросла активность террористов. Боевики перекочевали на афганскую территорию из Сирии и Ирака.

В рамках взаимодействия Москвы и Душанбе, российская сторона в конце октября бесплатно передала Таджикистану вооружения и военную технику еще на 320 млн руб. К тому же российские пограничники вместе со своими таджикскими коллегами постоянно патрулируют границу между Таджикистаном и Афганистаном.

Тем не менее, ситуация на восточном направлении вполне стабильна, что нельзя сказать о западном. Усиление позиций НАТО у российских границ вызывает серьезную обеспокоенность в Москве, в данном контексте противоречия с Минском лишь усугубляют ситуацию. ОДКБ называют своеобразной копией НАТО, но противоречия в организации вызывают вопрос об эффективности объединения. Но, возможно, саммит лидеров ОДКБ позволит сгладить эти спорные моменты.