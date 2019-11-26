Выборы ради Brexit: Британия считает голоса

Великобритания находится на заключительном этапе подготовки к внеочередным парламентским выборам. До голосования осталось чуть более двух недель, и сегодня, 26 ноября, — последний день для регистрации избирателей. У желающих отдать свой голос есть время до полуночи, в противном случае они не смогут принять участие в выборах.

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Исключение из этого правила действует лишь для британцев с ограниченными возможностями, они могут зарегистрироваться до 4 декабря. А вот жителей Северной Ирландии эта поблажка не касается.

Стоит отметить, что основная часть избирателей была зарегистрирована еще в прошлом году. Так, по данным управления статистики, соответствующее заявление подали около 45,8 млн человек. Однако как минимум 9 млн избирателей пропустят предстоящие выборы.

С конца октября текущего года заявки для участия в голосовании подали 2,98 млн человек — это на миллион больше сопоставимого периода прошлых выборов. Как отмечают в Обществе избирательной реформы, основная часть новых избирателей моложе 35 лет.

Главный пик заявок пришелся на 22 ноября, тогда зарегистрировались более 300 тыс. избирателей. Это совпало с телевизионными дебатами премьера Бориса Джонсона, лидера лейбористов Джереми Корбина, главы либерал-демократов Джо Суинсон и Николы Стерджен от Шотландской национальной партии.

Основными игроками на предстоящих выборах являются Джонсон и Корбин. Согласно опросу ICM Research от 25 ноября, рейтинг консерваторов премьера составляет 41%, следом идут лейбористы — 34%, затем либерал-демократы Суинсон с 13%, потом партия Brexit — 4%, а шотландцы Стерджен и «зеленые» набирают по 3%.

Рейтинг поддержки консерваторов с октября по ноябрь вырос на 7%. Правда, как отмечают аналитики Independent, лейбористы также улучшили свой результат на 7%. Остальные же партии теряют поддержку, наибольшее падение наблюдается у партии Brexit — 8%.

Несмотря на рост показателей, лейбористам пока не удалось обыграть своих соперников консерваторов в общем зачете. Кроме того, партия Brexit официально поддерживает сторону Джонсона, что в конечном итоге может привести к переходу голосов ее избирателей к Консервативной партии.

Все политические партии Великобритании активно взаимодействуют с избирателями и ведут кампанию по привлечению новых людей, в том числе в качестве зарегистрированных избирателей. Именно за счет этого наибольший приток заявок связан с дебатами лидеров.

Однако большого всплеска регистраций они также достигали по одиночке. К примеру, Корбин с 12 ноября начал активно призывать к участию в выборах в социальных сетях, и в тот же день более 150 тыс. человек подали соответствующие заявления.

Любые подобные кампании связаны с политическими интересами партий, они рассчитывают переубедить тех, кто, возможно, не хотел идти на выборы, и привлечь их на свою сторону. Тут можно выделить два своеобразных тандема — от правительства и оппозиции.

В первом лагере находятся консерваторы Джонсон вместе с партией Brexit Найджела Фараджа, обе партии следуют единой линии — необходимости выхода Великобритании из состава Евросоюза. Джонсон и Фарадж взяли за цель претворить в жизнь решение референдума 2016 года, когда чуть более 50% британцев поддержали Brexit. В данном контексте они выступают против оппозиции, которая систематически мешала правительству в парламенте перейти к исполнению воли народа.

Стоит отметить, что прошлый состав парламента за два года работы смог лишь предварительно утвердить сделку между Лондоном и Брюсселем по Brexit, так и не согласовав запуск процедуры выхода.

Противниками консерваторов и Brexit выступают лейбористы вместе с либерал-демократами, Корбин и Суинсон требуют проведения нового референдума, который якобы должен подтвердить волю британцев. Кроме того, стороны не делают никаких четких заявлений по Brexit — не опровергая его необходимость, но и не поддерживая выход.

При этом между лейбористами и либерал-демократами есть ряд разногласий, которые, в основном, связаны с тем, кто займет кресло премьера в случае их победы — Кобрин и Суинсон оба хотят возглавлять правительство. У консерваторов и Brexit нет таких проблем, Фарадж уже открыто поддержал Джонсона.

Оба блока пытаются повлиять на явку избирателей, призывая людей пойти на выборы и не забыть про регистрацию.

Помимо политиков, данную линию активно продвигают и британские знаменитости. В частности, актриса Эмилия Кларк в Instagram обратилась к своим подписчикам с призывом пройти регистрацию для участия в выборах.

«У тебя есть голос, используй его!» — написала актриса. К утру 26 ноября ее видео набрало более 5,6 млн просмотров и около 1,1 млн «лайков».

В своеобразном флешмобе также поучаствовал известный британский блогер KSI, он попросил своих подписчиков в Twitter не забыть зарегистрироваться для участия в предстоящем голосовании.

«Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы голосовать. Я сам вспомнил об этом только сегодня», — поделился KSI. На данный момент его пост уже собрал более 30 тыс. «лайков».

Please register to vote people (I low-key just remembered to register today lol) Deadline is tomorrow https://t.co/r0MvcxmFCS — KSI (@KSIOlajidebt) November 25, 2019

О необходимости пройти регистрацию своим фанатам в Twitter напомнил и полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

«Последний срок регистрации для участия во всеобщих выборах — сегодня 23:59! На одних из самых важных выборах нашего поколения убедитесь, что вы высказали свое мнение», — заявил футболист. Его сообщение «лайкнули» уже 21,6 тыс. человек.

My guys this is a public service announcement.

The deadline to register to vote in the General Election is 23:59 today! In one of the most important elections of our generation, make sure you have your say



It takes just 5 minutes... REGISTER NOW https://t.co/QXOsvhXWYa — Raheem Sterling (@sterling7) November 26, 2019

Хип-хоп исполнитель Stormzy призвал своих поклонников использовать свой голос на предстоящих выборах и не забыть про регистрацию.

«Убедитесь, что вы сможете проголосовать. Это очень-очень важно», — написал музыкант в Twitter. В настоящее время его пост собрал более 40 тыс. «лайков».

Известный британский телеведущий Пол О'Грэди также просит жителей страны зарегистрироваться, чтобы пойти выборы. «Очень важно, чтобы мы вышли и проголосовали, потому что это наш шанс, чтобы наши голоса были услышаны и имели значение», — сказал О'Грэди.