Путин поговорил с Зеленским: Москва и Киев готовы к саммиту

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили вечером 25 ноября в телефонном разговоре встречу в «нормандском формате», которая намечена на 9 декабря.

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Также главы государств подняли тему передачи Россией Киеву трех военных кораблей ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — которые были задержаны за устроенную украинскими властями провокацию с пересечением госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Кроме того, президенты продолжили обсуждение возможного продления транзита газа через Украину, контракт по которому истекает 31 декабря нынешнего года,, и возобновления прямых поставок российского газа.

Ранее сам Зеленский назвал саммит с участием России, Германии и Франции очень важным событием и подчеркнул, что встреча в Париже позволит продвинуться на пути «восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности».

«Честно говоря, готовы, но нужно еще немножко поработать», — добавил Зеленский.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. Во встрече приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в «нормандском формате», — рассказала о встрече пресс-служба Кремля.

При этом пока не известно, будет ли отдельная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита.

«Пока нет никаких наметок по программе [саммита], это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что помощники президентов в настоящее время контактируют друг с другом, «ведется проработка, пока ясно только, что будет «нормандский формат».

«Так или иначе в рамках «нормандского формата» все четыре президента [России, Украины, Франции и Германии] встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить — эти модальности согласовываются», — добавил представитель Кремля.

Несколько дней назад президент России подчеркнул, что не стоит пересматривать минские договоренности, так как эти идеи, о которых говорят в Киеве, контрпродуктивны для разрешения конфликта с самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Вот как мы должны оценивать такие заявления? Для меня не понятно, я думаю, и для вас не понятно, если это не понятно для самого президента Зеленского, может быть новый закон, а каким он должен быть, он пока не знает», — указал Путин.

Он отметил, что предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Другие законы, считает Путин, могут завести ситуацию в тупик.

За день до этого Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Во время общения с журналистами

глава Украины заявил, что на саммите в «нормандском формате» стороны должны будут обсудить сроки, в которые вся территория Донбасса должна стать подконтрольной Киеву.

На прошлой неделе помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в «нормандском формате». Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Чеснаков рассказал, что инициатором согласования документа до непосредственного начала саммита стала российская сторона. По его словам, это позволит ограничить возможные попытки Киева выйти за рамки минских соглашений во время переговоров, передает ФАН.

Директор Центра политической конъюнктуры также отметил, что решение о публикации текста документа стороны примут уже в Париже. Согласование итогового документа подтвердили в администрации президента России, отметив, что он полностью соответствует минским соглашениям.

Ранее Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном напомнил о необходимости выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования.

«Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса»,

— говорится в пресс-службе администрации российского президента.

Одним из условий организации встречи стало согласие властей Украины на «формулу Штайнмайера», в которой прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса, передает НСН.

Главная идея соглашения — проведение выборов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под наблюдением ОБСЕ. Регион получает временный особый статус в день голосования, в случае признания их легитимности со стороны ОБСЕ он становится постоянным.

Власти Украины согласовали «формулу» в рамках заседания контактной группы по Донбассу, для ее реализации стороны конфликта организовали разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское.