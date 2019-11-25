«В стадии подготовки»: когда Путин и Зеленский встретятся лично

Пока не известно, будет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита «нормандской четверки», который планируется провести в Париже 9 декабря. Об этом пишет ТАСС.

«Пока нет никаких наметок по программе [саммита], это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что помощники президентов в настоящее время контактируют друг с другом, «ведется проработка, пока ясно только, что будет «нормандский формат». В то же время представитель Кремля добавил: «Так или иначе в рамках «нормандского формата» все четыре президента [России, Украины, Франции и Германии] встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить, — эти модальности согласовываются».

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Несколькими днями ранее Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!» отметил, что, хотя не знаком лично с украинским лидером, Зеленский кажется ему искренним человеком.

«Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний», — предположил российский президент.

Путин уверен, что его украинский коллега хочет изменить к лучшему ситуацию не только в целом на Украине, но и в Донбассе в частности. Тем не менее глава России отметил, что «не знает, насколько он в состоянии это сделать», обратив внимание при этом на уже сделанные положительные шаги для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

«Я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», — отметил Путин 20 ноября.

Вместе с тем президент России подчеркнул, что не стоит пересматривать минские договоренности, так как эти идеи, о которых говорят в Киеве, контрпродуктивны для разрешения конфликта с самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Вот как мы должны оценивать такие заявления? Для меня не понятно, я думаю, и для вас не понятно, если это не понятно для самого президента Зеленского, может быть новый закон, а каким он должен быть, он пока не знает», — указал Путин.

Он отметил, что предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Другие законы, считает Путин, могут завести ситуацию в тупик.

За день до этого Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Во время общения с журналистами глава Украины заявил, что на саммите в «нормандском формате» стороны должны будут обсудить сроки, в которые вся территория Донбасса должна стать подконтрольной Киеву.

По его словам, украинские власти рассматривают предстоящую встречу «нормандской четверки» как успех, так как последние переговоры в этом формате проходили в 2016 году. Зеленский также подчеркнул, что путь достижения деэскалации в Донбассе лежит в дипломатической плоскости.

«Я хотел бы реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о хотя бы понятных каких-то сроках. Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — пообещал Владимир Зеленский.

Незадолго до этого тема планируемого на начало декабря саммита «нормандского формата» стала основной во время телефонного разговора Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщили в Кремле, собеседники пришли к единому мнению, что эти переговоры должны «реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений» и, как результат, разрешению конфликта на юго-востоке страны.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», — сообщили в пресс-службе администрации Владимира Путина.

Предполагается, что встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря. Свое участие подтвердили все стороны саммита. Первой о проведении международного мероприятия сообщила французская сторона, затем эту информацию подтвердили киевские власти, после чего свое согласие дала Германия. Только после этого свое участие прокомментировала Россия, изначально не называя точной даты.