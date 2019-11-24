Отказ от подрыва демократии: Лавров провел встречу с Салливаном

Заместитель руководителя Госдепартамента США и наиболее вероятный кандидат на пост американского посла в Москве Джон Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в японском городе Нагоя заявил, что улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от выполнения Минских соглашений, регулирующих деэскалацию конфликта в Донбассе.

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Заявление американского дипломата было сделано несмотря на то, что Москва неоднократно подчеркивала: Россия не является ни одной из сторон внутриукраинского противостояния в Донбассе, а только выступает посредником между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, передает ФАН.

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

Также дипломаты обсудили широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая такие проблемы международной безопасности, как ситуации с Северной Кореей и Сирией, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере борьбы с терроризмом и стратегическую безопасность.

В целом стороны подняли «накопившиеся проблемы» в отношениях России и США, а также подтвердили поддержку формата G20, который отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для «достижения общеприемлемых договоренностей».

«Лавров подчеркнул, что Москва открыта к конструктивному взаимодействию с Вашингтоном на основе уважения интересов друг друга»,

— указали со своей стороны в российском внешнеполитическом ведомстве.

Тремя днями ранее комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру 60-летнего Салливана на должность посла в Москве. По словам председателя комитета Джеймса Риша, теперь его кандидатуру должен утвердить сенат в полном составе, передает НСН.

Как ранее рассказал «Газете.Ru» экс-посол США в России и бывший спецпомощник Барака Обамы по нацбезопасности Майкл Макфол, главу Белого дома Дональда Трампа критикуют в Вашингтоне за мягкость в отношении президента России Владимира Путина.

По словам Макфола, позиция американского лидера сильно отличается от взглядов его администрации на должные отношения с Москвой. Поводом для дискурса послужил факт вхождения Крыма в состав России, а также начало внутриукраинского военного конфликта в Донбассе.

«Было выработано такое решение: наложить санкции на российские компании и частные лица, усилить блок НАТО, что включало в себя размещение военных альянса ближе к границам России, и поддерживать Украину экономически, политически и по военной линии. Администрация Трампа не отказалась от этих трех главных пунктов, а в том, что касается предоставления Украине летального оружия, пошла на шаг, на который был не готов пойти президент Обама», — указал Макфол.

Несколько дней назад Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», отметил, что

идеи пересмотра Минских соглашений, о чем говорят в Киеве, неприемлемы и контрпродуктивны для урегулирования на юго-востоке Украины.

«Вот как мы должны оценивать такие заявления? Для меня не понятно, я думаю, и для вас не понятно, если это не понятно для самого президента [Украины Владимира] Зеленского, может быть новый закон, а каким он должен быть, он пока не знает», — указал Путин.

Предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, добавил российский лидер, любые другие законы заведут ситуацию только в тупик.

В середине нынешнего месяца стало известно, что больше половины жителей (ДНР и ЛНР хотят, чтобы эти территории вошли в состав России. Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Согласно статистическим сведениям, в составе России самопровозглашенные республики видят 64,3% их жителей. При этом 13,4% считают, что эти территории должны стать «частью России, но с особым статусом».

Желание вернуться в состав Украины выразили 18,5% опрошенных. При этом «быть частью Украины как прежде» захотели 5,1% респондентов, а 13,4% готовы войти в состав этой страны с особым статусом.