«В 2024 году он уйдет»: Юмашев рассказал о Путине и Ельцине

Валентин Юмашев, который руководил администрацией президента РФ в 1997-1998 годах, рассказал, как Владимир Путин стал главой государства, почему Борис Ельцин хотел покинуть свой пост, кто хотел уволить Путина, и когда российский лидер подаст в отставку. Об этом Юмашев рассказал в интервью Владимиру Познеру.

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«[Ельцин] считал, что поколение людей, которым в 1991 году было по 45-50 лет, они должны уйти. Нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского в себя взяли», — сообщил Юмашев.

В 1999 году, когда пост президента России занимал Борис Ельцин, Владимир Путин был исполняющим обязанности премьер-министра. 31 декабря того года в своем новогоднем обращении Ельцин объявил о своем уходе и передал полномочия Путину.

«Этот проект был для него как рождение своего сына, абсолютно выстраданная история. Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — рассказал Юмашев, который с 2002 года женат на дочери Бориса Ельцина, Татьяне.

Валентин Юмашев рассказал также, что познакомился с будущим президентом России в 1997 году благодаря Анатолию Чубайсу, который тогда перешел с поста главы администрации президента на должность первого вице-премьера. Именно Анатолий Чубайс посоветовал Юмашеву, сменившего его в администрации президента, взять на работу Путина — «сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге». Так Владимир Путин стал начальником контрольного управления АП.

По словам Юмашева, Ельцин обратил внимание на чиновника, когда он был первым замглавы АП. В 1998 Владимир Путин, по предложению руководителя администрации президента, стал директором ФСБ, затем и секретарем Совета безопасности РФ.

При этом, как рассказал экс-глава АП Познеру, Евгений Примаков, на тот момент премьер-министр, дважды пытался отстранить Путина от должности. Однако подробности политик не стал вспоминать.

Впрочем, о некоторых разногласиях между директором ФСБ и премьер-министром Валентин Юмашев все же рассказал. Осенью 1998 года Владимир Путин позвонил ему и сообщил, что Примаков потребовал от него организовать слежку за Григорием Явлинским, лидером партии «Яблоко».

«Он подъезжает и говорит: «Я только что разговаривал с Евгением Максимовичем Примаковым, и он попросил, чтобы я как директор ФСБ дал команду следить за Явлинским, потому что он — агент империализма, Госдепа и т.д. Он идет на выборы, и за ним надо следить.

Я как директор ФСБ считаю это абсолютно недопустимым. Если такая же позиция у Бориса Николаевича Ельцина, я сейчас же пишу заявление об уходе, потому что я считаю, что мы уничтожим ФСБ, если оно будет заниматься такими делами», — рассказал Юмашев, добавив, что он заверил Путина, что Ельцин не придерживается подобной позиции.

В августе 1999 Владимир Путин был назначен первым заместителем и исполняющим обязанности председателя правительства и уже через полгода к нему перешли полномочия президента.

«На мой взгляд — а я в этом уверен на 100%, не на 99%, — конечно же, когда Путин 31 декабря пришел, он был уверен, что дай бог один срок, а если два срока — он будет самым счастливым человеком на свете и сможет через два срока наконец-то отдохнуть, — рассказал Юмашев Познеру. — Для него была задача отработать первый срок, потом второй. Но потом возникала некая новая ситуация и в 2008 году он принял решение, что президентом станет [Дмитрий] Медведев, он станет премьер-министром. Он конечно же не собирался быть у власти 19 лет».

Он также сообщил, что в ходе своей политической карьеры Владимир Путин неоднократно собирался завершить работу во власти. Юмашев также выразил уверенность, что президент России не собирается продлевать свои полномочия в 2024 году.

«Я думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — заявил Юмашев.