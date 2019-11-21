«Бестолковая политика»: Байден раскритиковал Трампа из-за России

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин не желает ему победы на выборах в 2020 году. Об этом сообщает телеканал MSNBC, проводивший трансляцию дебатов между кандидатами от Демократической партии.

«Россия не хочет, чтобы я победил», — заявил он, выступая в штате Джорджия.

Кроме того, Байден заявил, что Трамп не хочет его победы на внутрипартийных праймериз и выдвижения в качестве основного кандидата от демократов. По словам бывшего вице-президента, кто-то «должен повалить Трампа».

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Байден заявил, что у Трампа нет ни малейшего представления, что делать на внешнеполитическом направлении. Российские власти «изо всех сил стараются расколоть НАТО», а Белый дом не предпринимает никаких контрмер, отметил он.

Байден назвал «бестолковой» и внешнюю политику Трампа из-за уступок с его стороны по отношению к КНДР, из-за чего ослабли связи между Южной Кореей и США.

Наконец, он обвинил Трампа в недостаточном давлении на Китай. «Нужно давить на Пекин, чтобы он помог в денуклеаризации Корейского полуострова», — отметил Байден. При этом на КНР также нужно «надавить посильнее» за нарушения прав человека, допускаемые китайскими властями.

Политическое противостояние Байдена и Трампа началось с громкого скандала и последовавшего за ним запуска процедуры импичмента президента США. Она связана с возможным давлением, которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского.

Если будет доказано, что Трамп требовал от Киева расследовать дело компании Burisma и сына Джо Байдена — Хантера — в обмен на военную помощь в размере $250 млн, — то таким образом президент мог пытаться дискредитировать своего политического соперника. Это и будет основанием для отставки Трампа.

Скандал разгорелся в августе после сообщения ряда ведущих американских СМИ, что некий сотрудник разведслужбы США подал жалобу на Трампа, который якобы дал своему собеседнику — одному из мировых лидеров — некое «обещание».

24 сентября демократическое большинство палаты представителей конгресса во главе с Нэнси Пелоси инициировало процедуру импичмента в отношении президента США. На следующий день Белый дом, стремясь дезавуировать обвинения, опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Глава Белого дома попросил возобновить расследование о коррупции в украинской компании Burisma. Однако взамен он ничего не предлагал.

Впрочем, никакого дела Киев до сих пор не возобновил. «Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств есть несколько», — рассказал ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Минюст США прокомментировал опубликованный разговор между украинским и американским президентами. В ведомстве не увидели нарушений американского законодательства в репликах Трампа и отказались от дальнейшего расследования. МИД Украины, в свою очередь, отрицает факт давления Трампа на Зеленского.

«Украинагейт», как его называют в американской прессе, в очередной раз расколол США. Немногим более половины американцев поддерживают процедуру импичмента Дональда Трампа (53%), сообщила ранее газета The Wall Street Journal.

В то же время 44% участников опроса выступили против отставки президента. Среди сторонников Демократической партии 88% уверены в необходимости импичмента, а среди республиканцев 90% назвали процедуру ошибкой.

Стоит отметить, что сам Байден «в случае победы не будет преследовать Трампа». Он заявил, что поддержит любое решение генпрокурора США.

«Пусть они примут свое независимое решение. И если это будет решение, что он нарушил закон и должен быть судим, то пусть так и будет, но я не буду давать такое указание», — подчеркнул Байден в ходе дебатов.

Демократ также выступил против раздающихся призывов «упечь за решетку» Трампа.

Сам Дональд Трамп делает заявления, создающие впечатление, что процедура импичмента его не касается и работает только на повышение рейтинга — как самого президента, так и его однопартийцев.