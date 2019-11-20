Побег из Белого дома: Помпео бросает Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео собирается уйти с должности в администрации президента Дональда Трампа, пишет издание Time со ссылкой на три источника в руководстве Республиканской партии.

Реклама

Отмечается, что

Помпео собирается покинуть пост, но сделать это «максимально плавно». При этом неизвестно, обсуждал ли госсекретарь свои планы с главой страны.

Ходят слухи, что Помпео решил участвовать в выборах в сенат США от штата Канзас в 2020 году. Сам же он неоднократно заявлял, что не собирается идти на выборы, хотя и не исключает такого поворота событий.

Помпео — конгрессмен-республиканец с многолетним стажем в этом законодательном органе. Он был членом комитета палаты представителей США по разведдеятельности, а также входил в комиссию конгресса, которая расследовала события в ливийском городе Бенгази, где 11 сентября 2012 года от рук радикальных исламистов погиб посол США.

Помпео известен своей достаточно жесткой консервативной позицией и связан с так называемой «Чайной партией» — неформальной политической группой внутри Республиканской партии. Он также состоял и в Национальной стрелковой ассоциации.

Помпео занял пост главы внешнеполитического ведомства США в марте 2018 года, до этого он возглавлял ЦРУ. Новый глава внешней политики пришел на смену Рексу Тиллерсону, который не имел опыта работы на госслужбе и возглавлял до прихода в администрацию нефтегазовую компанию Exxon. Помпео считается лояльным главе США, его часто называют «любимым выдвиженцем президента».

Госсекретарь активно выполнял поручения Трампа, ему в заслугу ставят налаживание отношений с КНДР, а также подготовку саммита между президентом США и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в июне 2018 года. Он активно проводил курспрезидента США и выступал подчас с жесткой критикой союзников по НАТО.

«Если договоры мешают нам и нашим союзникам, то они должны быть либо скорректированы, либо выброшены», — так заявлял Помпео на встрече в центре Джорджа Маршалла в Брюсселе в декабре 2018 года.

При этом именно под руководством Помпео США вышли из Договора по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году СССР и США.

Кстати, для сотрудников Госдепа приход к руководству Помпео можно назвать благом. Ему пришлось разбираться с тяжелым наследием своего предшественника Тиллерсона. Многие позиции во внешнеполитическом ведомстве были не заполнены, а посольства США оказались недоукомплектованы сотрудниками. Так, по данным аудиторской проверки правительства США, из 989 постов офицеров по безопасности посольств пустовали 160.

Вакансии в Госдепартаменте при Помпео начали заполняться определенно быстрее. Во многом это связано с тем, что у Помпео, в отличие от Тиллерсона, есть крепкие связи в конгрессе, который утверждает назначение высокопоставленных дипломатов.

В случае если Помпео уйдет со своего поста, он пополнит длинный список высокопоставленных чиновников, покинувших администрацию Трампа в последний год.

В сентябре из Белого дома ушел советник по нацбезопасности США Джон Болтон. Он стал третьим помощником по нацбезопасности за неполные три года президентства Трампа. Ранее в его администрации эту должность занимали Майкл Флинн и Герберт Макмастер. И, стоит отметить, кадровая текучка в команде Трампа достаточно высока.

Многие отмечают, что в окружении Трампа нет столь влиятельных фигур, какие присутствовали в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша. Так, вице-президент США Майкл Пенс не играет такой роли, какую играл вице-президент Буша Ричард Чейни, а госсекретарь Помпео не имеет такого веса, как госсекретари Рейгана Джордж Шульц и Джеймс Бейкер.

Знающие Трампа говорят, что он не слишком привык доверять чужому мнению, как это делали его предшественники, которых он считает виновными во многих провалах политики США.

«На заре администрации Трампа у него была сильная команда, которая была четко сфокусирована... Таких волевых личностей сейчас нет», — сказал ранее «Газете.Ru» бывший спецпомощник Барака Обамы по нацбезопасности Майкл Макфол.