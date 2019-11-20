«Симпатичный человек»: Путин о Зеленском, санкциях и Донбассе

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», рассказал о своем отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленского. По словам главы государства, хотя они и не знакомы лично, украинский лидер кажется ему искренним человеком.

«Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний», — заявил Путин.

Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине к лучшему, уверен президент России, в том числе и в Донбассе.

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«Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны: я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», — добавил Путин.

Российский лидер также отметил, что идеи пересмотра минских соглашений, о чем говорят в Киеве, неприемлемы и контрпродуктивны для урегулирования на юго-востоке Украины.

«Вот как мы должны оценивать такие заявления? Для меня не понятно, я думаю, и для вас не понятно, если это не понятно для самого президента Зеленского, может быть новый закон, а каким он должен быть, он пока не знает», — указал Путин.

Предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, добавил российский лидер, любые другие законы заведут ситуацию только в тупик.

При этом Зеленский в это же время прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает РИА «Новости». Глава Украины назвал условия для проведения выборов в Донбассе. По его словам, они могут состояться, когда «вся территория будет подконтрольна Киеву».

В ходе своего выступления на форуме президент России также высказался о «российской угрозе», о наличии которой часто говорят на Украине, в Европе и США.

«Несмотря на все проблемы с Украиной и спекуляции вокруг Крыма и Донбасса, всем понятно, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь! Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на роли передового отряда борьбы с российской угрозой», — пояснил Путин.

США теперь недостаточно потребовать от Европы оплату за предполагаемую защиту, добавил президент, так как европейские лидеры понимают, что платить им не нужно.

В данном контексте Путин также подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с США в той мере, в какой к этому готов Вашингтон.

«У нас очень много совпадающих площадок для совместной работы», — считает Путин. В частности, речь идет и о технологической сфере, и об экономике в целом.

На российско-американские отношения негативно влияют внутриполитические факторы в США, уверен президент России, но Москва рассчитывает на улучшение отношений.

«Надеюсь, что это когда-то прекратится. Мы к этому готовы», — подчеркнул Путин.

Говоря о санкциях США против России, президент признался, что после первых ограничительных мер он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении в разных отраслях.

«Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике», — уверен Путин.

Относительно перспективы снятия экономических ограничений Путин призвал обратиться к США как инициаторам введения санкций против России.

«Не мы же вводили санкции в отношении нас самих — это сделал конгресс США. Вы у них спросите», — резюмировал Путин.

Стоит отметить, что ограничительные меры США против России связаны с ситуацией на Украине. В частности, американская сторона ввела санкции против Москвы из-за конфликта в Донбассе. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной боевых действий и выступает за урегулирование в регионе.

В последнее время в разрешении ситуации на юго-востоке Украины наметился значительный прогресс — стороны конфликта развели войска в районе сел Золотое и Петровское. Отвод сил был одним из условий организации саммита лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — который назначен на 9 декабря. К слову, Путин и Зеленский проведут свою первую встречу в рамках этих переговоров.

Саммит в «нормандском формате» состоится в Париже, а главной темой переговоров станет ситуация на юго-востоке Украины.