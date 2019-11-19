«Путин обещал»: Германии нужен транзит газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас прибыл с визитом в Киев в преддверии саммита «нормандской четверки» по Донбассу, который запланирован на начало декабря. На брифинге он коснулся транзита российского газа на Украину — темы, которую, очевидно, придется поднять и главам двух стран Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому на своей первой личной встрече в Париже.

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Действующий контракт Киева и Москвы завершается в конце декабря. РФ, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по условиям дальнейшего сотрудничества, но пока безрезультатно. Для продления договора Россия требует от Украины урегулировать спорные моменты в соглашениях, но пока стороны не достигли прогресса.

Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года «вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа». Однако в «Нафтогазе» опровергли эти сообщения.

На последней встрече 27 октября Москва предложила обнулить все претензии и судебные разбирательства, которые считает необоснованными, но Киев не согласился. Предложенную российской стороной скидку в 25% при условии отказа от претензий украинская сторона принять также не хочет: «Нафтогаз» считает ее невыгодной.

Германия продолжает следить за развитием событий вокруг транзита газа из России через Украину.

«Для нас это очень важная тема [о сохранении транзита газа из России через Украину]. Госпожа федеральный канцлер [Ангела Меркель] много месяцев назад сказала четко президенту [России Владимиру] Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем будет очень важной темой. И Путин дал ей некоторые обещания»,

— цитирует Мааса ТАСС.



В то время, как газовые споры между Украиной и Россией пока остаются нерешенными, помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в нормандском формате. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чернаков.

По его словам, инициатором согласования документа до непосредственного начала саммита стала российская сторона. Он отметил, что это позволит ограничить возможные попытки Киева выйти за рамки минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе во время переговоров.

Согласование итогового документа подтвердили в администрации президента России, отметив, что он полностью соответствует минским соглашениям. «Что это будет за документ и будет ли он подписным — пока говорить преждевременно», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Проведение саммита в нормандском формате стало возможным после того, как Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели отвод войск в Петровском и Золотом. Отвод войск был одним из условий проведения нового саммита «нормандской четверки» в рамках согласованной ранее «формулы Штайнмайера» — документа, в котором прописан механизм предоставления украинской стороной Донбассу особого статуса. Главная идея формулы — «демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ».

Грядущей встрече «нормандской четверки» был посвящен телефонный разговор между Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся в понедельник, 18 ноября. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, собеседники пришли к единому мнению, что встреча глав четырех государств — России, Германии, Украины и Франции — должна «реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений» и, как результат, разрешению конфликта в Донбассе.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», — говорится в пресс-службе администрации российского президента.

Украина хочет от саммита конкретных решений. Президент Украины Зеленский уже заявил, что во время встречи в нормандском формате намерен говорить о конкретных сроках возвращения Донбасса под контроль Киева.

«Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — пообещал Зеленский.