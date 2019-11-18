«Краеугольный камень»: о чем поговорили Макрон и Путин

В преддверии переговоров «нормандской четверки» главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, а также передачу Россией ранее конфискованных украинских кораблей.

«Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате», — сообщили в Кремле.

Собеседники пришли к единому мнению, что встреча глав четырех государств — России, Германии, Украины и Франции — должна «реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений» и, как результат, разрешению конфликта в Донбассе.

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«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», — говорится в пресс-службе администрации российского президента.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков называл закон об особом статусе самопровозглашенных республик «краеугольным камнем» в вопросе урегулирования противоречий в этом регионе Украины. Он отмечал, что саммит не зависит напрямую от принятия этого документа, однако «все рассчитывают, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом».

По мнению Пескова, Киев должен обсудить этот закон непосредственно с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в то же время представитель Кремля подчеркнул, что пока власти Украины исключают прямые контакты с местными представителями власти Донбасса.

«Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», — считает Песков.

Макрон и Путин во время телефонного разговора затронули также тему передачи Киеву украинских кораблей, которые были конфискованы в прошлом году Россией как вещдоки в уголовном деле по незаконному пересечению госграницы.

«Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня [18 ноября] в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении Кремля.

Российские власти передали судна украинской стороне в нейтральных водах Черного моря — в 30 км от мыса Такиль. Так как эти корабли не могут самостоятельно идти, к мысу и от него их сопровождали буксиры. После того, как «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» передали Украине, они направились в сторону Одессы.

Но, несмотря на то что российские власти передали Украине как корабли, так и весь состав экипажей, Киев не намерен отказываться от иска, который рассматривает международный трибунал ООН.

Киевские власти хотят «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным», а Россия якобы нарушила нормы международного права и должна выплатить Украине компенсацию.

Москва, в свою очередь, в слушаниях организации не участвует, так как считает, что трибунал не обладает достаточной юрисдикцией, чтобы рассматривать украинское обращение.

25 ноября 2018 года три украинских корабля, на борту которых находились в общей сложности 24 моряка, зашли в акваторию Керченского пролива в Черном море. Они совершали опасные маневры и не реагировали на требование российских спецслужб остановиться.

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Российской стороне пришлось применить оружие и задержать нарушителей. Киев, по данным Москвы, не уведомлял, что его корабли пройдут через пролив. Власти России заявили, что военнослужащие незаконно пересекли госграницу страны. Морякам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ.

По мнению украинских властей, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, задержав корабли и граждан Украины.

Тем не менее, спустя некоторое время Россия вернула моряков на Родину. Произошло это 7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Их освободили, как рассказала впоследствии уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, под ее «личное обязательство как человека, который заслуживает доверия, согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ».