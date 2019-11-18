«Краеугольный камень»: о чем поговорили Макрон и Путин

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и переданные корабли

Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. До намеченного саммита «нормандской четверки» осталось чуть меньше месяца, поэтому президенты уделили особое внимание ситуации на Украине, выразив общее мнение, что эта встреча должна принести реальные результаты по исполнению минских соглашений. Кроме того, собеседники обсудили передачу Киеву кораблей, задержанных Москвой после инцидента в Керченском проливе.

В преддверии переговоров «нормандской четверки» главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, а также передачу Россией ранее конфискованных украинских кораблей.

«Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате», — сообщили в Кремле.

Собеседники пришли к единому мнению, что встреча глав четырех государств — России, Германии, Украины и Франции — должна «реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений» и, как результат, разрешению конфликта в Донбассе.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», — говорится в пресс-службе администрации российского президента.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков называл закон об особом статусе самопровозглашенных республик «краеугольным камнем» в вопросе урегулирования противоречий в этом регионе Украины. Он отмечал, что саммит не зависит напрямую от принятия этого документа, однако «все рассчитывают, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом».

По мнению Пескова, Киев должен обсудить этот закон непосредственно с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в то же время представитель Кремля подчеркнул, что пока власти Украины исключают прямые контакты с местными представителями власти Донбасса.

«Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», — считает Песков.

Макрон и Путин во время телефонного разговора затронули также тему передачи Киеву украинских кораблей, которые были конфискованы в прошлом году Россией как вещдоки в уголовном деле по незаконному пересечению госграницы.

«Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня [18 ноября] в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении Кремля.

Российские власти передали судна украинской стороне в нейтральных водах Черного моря — в 30 км от мыса Такиль. Так как эти корабли не могут самостоятельно идти, к мысу и от него их сопровождали буксиры. После того, как «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» передали Украине, они направились в сторону Одессы.

Но, несмотря на то что российские власти передали Украине как корабли, так и весь состав экипажей, Киев не намерен отказываться от иска, который рассматривает международный трибунал ООН.

Киевские власти хотят «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным», а Россия якобы нарушила нормы международного права и должна выплатить Украине компенсацию.

Москва, в свою очередь, в слушаниях организации не участвует, так как считает, что трибунал не обладает достаточной юрисдикцией, чтобы рассматривать украинское обращение.

25 ноября 2018 года три украинских корабля, на борту которых находились в общей сложности 24 моряка, зашли в акваторию Керченского пролива в Черном море. Они совершали опасные маневры и не реагировали на требование российских спецслужб остановиться.

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Российской стороне пришлось применить оружие и задержать нарушителей. Киев, по данным Москвы, не уведомлял, что его корабли пройдут через пролив. Власти России заявили, что военнослужащие незаконно пересекли госграницу страны. Морякам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ.

По мнению украинских властей, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, задержав корабли и граждан Украины.

Тем не менее, спустя некоторое время Россия вернула моряков на Родину. Произошло это 7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Их освободили, как рассказала впоследствии уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, под ее «личное обязательство как человека, который заслуживает доверия, согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ».