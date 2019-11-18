Народ и экономика: в Китае назвали слабые места России

Хотя Россия и в ходит в первую тройку самых могущественных стран мира, у нее есть несколько значительных недостатков. Об этом пишет китайское издание Sohu.

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Сильные стороны России — самая большая в мире территория, более 17 млн квадратных километров, а также — сильная армия.

Однако, пишут китайские журналисты, есть у России и четыре слабых места, первым среди которых является низкая численность населения.

В статье утверждается, что для мировой державы такое количество граждан «не по статусу».

Еще одна проблема — трудности в управлении многонациональным государством. Москва несет серьезные убытки из-за «управления народами, различия между которыми угрожают стабильности». Кроме того, китайские журналисты назвали слабым местом России мононаправленность экономики и «неудачное положение на глобусе».

«Россия обречена на поражение со своим слабым экономическим развитием», — говорится также в статье.

Наконец, издание в качестве слабого места России назвало «международную обстановку». Якобы, в соседних странах Восточной Европы мало кто имеет хорошие ассоциации с Россией, а кроме того, нужно помнить о постоянном давлении США на РФ.

В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.

«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, третьим Римом», — говорится в статье.

Тем не менее, первые лица Европы считают Россию европейской страной и считают необходимым диалог между державами. В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Россией по политическим и экономическим вопросам.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — подчеркнул французский лидер.

В Министерстве экономического развития РФ считают, что Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года, и для этого есть предпосылки. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин в апреле 2019 года.

«То, что мы видим — что немецкая экономика, с которой мы конкурируем за пятую позицию, растет гораздо слабее, чем это ожидалось. У нас сейчас отрыв уже составляет меньше 3%, то есть мы уже близки. Нужно демонстрировать те темпы, которые мы прогнозируем, которые закладываются во все наши ожидания, и в этом случае проблем не будет», — добавил он.

Напомним, в соответствии с майским указом президента 2018 года, к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Сейчас российский ВВП на шестом месте в мире по объему после Китая, США, Индии, Японии и Германии.

«По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, — это непростая задача, но, в целом, она абсолютно решаемая», — говорил ранее Владимир Путин.

Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году вооруженные силы России заняли второе место среди сильнейших армий мира по версии рейтинга Global Firepower. Авторы учитывали более 55 факторов и включили в список 25 стран. Первое место заняла армия США, третье — Китая.

По данным издания, численность ВС России оценивается в 3 586 128 человек вместе с военнослужащими запаса. Оборонный бюджет составляет $47 млрд. Количество средств Военно-морского флота составляет 352 единицы, истребителей — 818, общее количество средств авиации — 3,9 тыс. Армия превосходит все страны рейтинга по количеству танков — 20 300 единиц.

Между тем, Счетная палата боится не достичь цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения.

Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.

Задача обеспечить устойчивый естественный рост населения была поставлена в майском указе президента России Владимира Путина.